Esce fumo dal sottosuolo, a fuoco galleria di servizi: evacuati palazzi in centro a Roma Oltre a staccare immediatamente la linea elettrica, è stato necessario evacuare i palazzi circostanti, fra cui quello dell’Avvocatura Generale dello Stato e i locali del Ministero della Giustizia.

La zona in cui sono intervenuti i vigili del fuoco.

È in corso dalle prime ore di questa mattina un intervento ad una galleria di servizi in centro a Roma, situata fra via della Scrofa e via del Clementino. Qui una galleria di servizi che, fra gli altri, ospita linee elettriche e della fibra ottica, ha preso fuoco: dal sottosuolo sono stati liberati fumi.

Per rendere possibili le operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco, sul posto dalle ore 7 di oggi, giovedì 11 maggio, è stato necessario staccare la linea elettrica sotterranea e evacuare provvisoriamente gli edifici circostanti. Oltre al tratto di strada chiuso alla circolazione, dunque, sono molte le utenze, fra abitazioni, uffici e negozi che, fino alle 13, non hanno potuto utilizzare l'elettricità.

L'intervento dei vigili del fuoco

Non appena arrivata la segnalazione del fumo che usciva dall'asfalto, la Sala Operativa ha immediatamente inviato sul posto i vigili del fuoco. I pompieri sono arrivati in centro a ROma con un'autobotte, il carro schiuma, quello degli autoprotettori. Con loro anche il funzionario di

servizio per spegnere le fiamme divampate all'interno del cavedio. A causa della presenza di numerosi cavi elettrici e la fibra ottica, è stato necessario provvedere al distacco della linea elettrica sottorranea, per questioni di sicurezza.

Allo stesso modo, i vigili del fuoco sono stati costretti ad evacuare provvisoriamente anche tutti gli edifici circostanti, tra cui quello dell'Avvocatura Generale dello Stato e i locali del Ministero della Giustizia. Soltanto in seguito, le persone evacuate, le residenti nella zona e, in ampia parte, lavoratori e lavoratrici della zona, sono state fatte rientrare nelle proprie abitazioni e nei propri uffici. Continuano, invece, le operazioni di sicurezza: i pompieri stanno ancora operando per saturare il cavedio tramite l'uso della schiuma estinguente, come si vede nella foto in basso.