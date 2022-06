Esce di casa a Tor Bella Monaca e non fa più ritorno: Damiano scomparso nel nulla da due settimane Damiano ha 39 anni ed è scomparso due settimane fa da Tor Bella Monaca. Ha con sé i documenti, ma potrebbe essere in difficoltà.

A cura di Natascia Grbic

È uscito di casa la mattina del 25 maggio per una passeggiata, ma non ha fatto più ritorno. Sono due settimane che non si hanno notizie di Damiano, un 39enne scomparso da Roma da più di due settimane ormai. Il ragazzo, che vive a Tor Bella Monaca con la famiglia, sembra scomparso nel nulla, nessuno lo ha avvistato e i genitori non hanno più sue notizie. I familiari si sono rivolti alla trasmissione Chi l'ha visto per diffondere l'appello a quante più persone possibile e ritrovare finalmente Damiano.

Cosa indossava Damiano al momento della scomparsa

Damiano ha 39 anni, è di corporatura normale, ha gli occhi castani ed è alto un metro e ottantaquattro centimetri. Al momento della scomparsa indossava un paio di jeans blu, un giacchetto con cappuccio nero e con righe colorate, e scarpe grigie. Indossa degli occhiali con lenti molto spesse, ha un tatuaggio con la lettera M sulla mano sinistra, un drago cinese colorato sull'avambraccio destro e una cicatrice sul sopracciglio sinistro. Con sé non ha il cellulare, ma ha un borsello a tracolla con i documenti personali e i medicinali che usa per la sua terapia quotidiana. Potrebbe essere in difficoltà.

L'appello per la scomparsa di Damiano

Sono giorni di apprensione questi per i familiari di Damiano. Da oltre due settimane non riesco a mettersi in contatto con lui, e temono possa essere disorientato e avere dei problemi a tornare a casa. Per questo stanno diffondendo l'appello sui social e si sono rivolti a Chi l'ha visto, sperando che qualcuno possa aver visto Damiano e chiami le forze dell'ordine, in modo da aiutarlo a tornare a casa.