Erik Faustini muore folgorato a 31 anni mentre si fa la barba con il rasoio elettrico

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio (Fonte: Getty Images)

Erik Faustini è morto folgorato mentre si stava facendo la barba nella sua abitazione in via delle Palme ad Aprilia. I drammatici fatti si sono verificati nella serata di venerdì scorso 29 settembre nella privincia di Latina. Trentuno anni, è stato attraversato dalla corrente, non c'è stato nulla da fare per salvargli la vita. All'arrivo dei sanitari l'uomo era già morto.

Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 19.30 e in città erano in corso i festeggiamenti del patrono San Michele Arcangelo. Erik era nel bagno di casa e si stava radendo la barba con il rasoio elettrico quando, impovvisamente, è stato attraversato dalla corrente, che lo ha ucciso. L'ipotesi è che abbia toccato inavvertitamente con la mano un filo elettrico scoperto a causa del cavo danneggiato dall'usura dal quale sarebbe partita una scarica, che gli ha attraversato il corpo, mentre il rasoio era ancora acceso. In questi casi solitamente scatta il salvavita, un sistema si sicurezza presente all'interno delle abitazioni che "fa saltare la corrente" quando si registra un'anomalia potenzialmente pericolosa. Ma in questo caso non si sarebbe azionato.

Arrivata la chiamata d'emergenza al Numero Unico 112 con la richiesta urgente d'intervento, sul posto è arrivato il personale sanitario in ambulanza, ma per Erik non c'è stato purtroppo nulla da fare se non constatarne il decesso. Presenti i carabinieri, che hanno svolto gli accertamenti del caso e hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto. Si sarebbe dunque trattato di una tragica fatalità. La salma è già stata rilasciata alla famiglia, per i funerali. La notizia della sua drammatica e improvvisa scomparsa si è diffusa in breve tempo in città e la comunità si è stretta intorno alla famiglia.