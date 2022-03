Era uscito per andare a raccogliere gli asparagi: trovato morto nei campi vicino Roma Stando a quanto si apprende, non ci sarebbero dubbi sulle cause del decesso: l’uomo si è sentito male improvvisamente ed si è accasciato al suolo senza vita.

A cura di Enrico Tata

Nel pomeriggio di ieri è uscito di casa per andare a raccogliere asparagi nelle campagne di Castelnuovo di Porto, a nord di Roma. Oggi è stato ritrovato morto lungo un sentiero. Stando a quanto si apprende, non ci sarebbero dubbi sulle cause del decesso: l'uomo si è sentito male improvvisamente ed si è accasciato al suolo senza vita. Sulla salma non verrà eseguita l'autopsia e il corpo è stato immediatamente restituita ai familiari. L'allarme è stato lanciato dalla moglie, che in serata non ha visto il marito rientrare in casa e quindi ha chiamato i carabinieri. I militari, come detto, hanno perlustrato il sentiero che aveva percorso l'uomo e hanno ritrovato il cadavere. Non è stata divulgata l'identità della vittima, ma si tratterebbe di un 57enne.

Sul posto i carabinieri di Castelnuovo di Porto e di Bracciano

Il ritrovamento è avvenuto poco dopo le 8 di oggi, domenica 13 marzo, per l'esattezza in via Antonio Lesti, poco lontano dall'automobile che l'uomo aveva parcheggiato all'inizio del sentiero, grazie all'intervento dei carabinieri di Castelnuovo di Porto e dei colleghi della compagnia di Bracciano.