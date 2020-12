Epifania al Bioparco di Roma, con quattro giorni di ingressi gratuiti per i bambini fino a dieci anni, dal 4 al 10 gennaio 2021. Un nuovo anno che si apre in allegria, festeggiando insieme ai nostri amati amici animali, per imparare a rispettarli, una giornata all'insegna del divertimento, circondati dalla meravigliosa cornice di Villa Borghese. "Al Biparco cominciamo bene!" è un'iniziativa dedicata ai più piccoli, promossa dalla sindaca Virginia Raggi e da Maurizio Costanzo e presentata insieme al presidente della Fondazione Bioparco di Roma, Francesco Petretti. Gli organizzatori avvisano che il numero dei visitatori sarà monitorato, riservandosi di contingentare o limitare gli accessi, e raccomandano il rispetto del regolamento vigente per l'emergenza coronavirus, con l'obbligo dell'uso della mascherina, il rispetto del distanziamento sociale e disinfettando le mani, con il divieto di toccare vetrate e superfici.

Ingressi gratis fino a 10 anni al Bioparco dal 4 al 10 gennaio

L'evento speciale prevede l'ingresso gratuito per i bambini fino a dieci anni, per le giornate da lunedì 4 fino a domenica 10 gennaio, compreso mercoledì 6, festa della Befana. All'inaugurazione, come annunciato, sarà presente Raggi e il comico Max Giusti, che insieme accoglieranno i bimbi all’ingresso, donando loro un peluche, raffigurante gli ospiti del Bioparco. Sabato 9 gennaio ci sarà invece l’attore Yari Gugliucci, che interpreterà alcune delle più belle favole di Gianni Rodari dedicate agli animali, tratte dai libri ‘Favole al telefono' e ‘Fiabe lunghe un sorriso'.

Raggi: "Al Bioparco per conoscere gli animali e rispettarli"

"Abbiamo voluto festeggiare insieme alla Fondazione Bioparco l’avvio di questo nuovo anno, così carico di attese e speranze per tutti noi, con un’iniziativa speciale nel periodo della Befana dedicata a tutti i bambini – commenta entusiasta dell'iniziativa la sindaca Raggi – Sono certa che sarà una visita sorprendente e istruttiva per i più piccoli, dove potranno imparare a conoscere gli animali e a rispettarli". "Il motivo che mi ha spinto a collaborare con il Comune di Roma è stato un incontro costruttivo con la sindaca Raggi – spiega Maurizio Costanzo – L’iniziativa con il Bioparco nasce dal desiderio di far comprendere ai bambini la differenza tra un orso di peluche e un orso vero, insegnando loro il rispetto per gli animali".