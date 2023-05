“Heil Hitler”, “Odio per i neri”: scritte nazifasciste al liceo Orazio, la denuncia degli studenti È successo al liceo Orazio qualche notte fa: alcune persone hanno scavalcato il cortile e hanno imbrattato i muri della scuola con simboli fascisti.

"Ce ne siamo accorti ieri mattina, martedì 9 aprile, non appena arrivati a scuola: i muri all'ingresso sono stati imbrattati con simboli fascisti e scritte che inneggiavano al nazismo – ha raccontato a Fanpage.it una dei rappresentanti d'istituto del Collettivo Orazio nell'omonimo liceo, nel quartiere Talenti, nel quadrante nord est della capitale – Una volta attraversato il cancello di ingresso ed entrando fisicamente nella scuola, all'interno del cortile, abbiamo visto che non era stato risparmiato neanche il graffito sulle mura della nostra scuola".

Si tratta di un murale che i ragazzi e le ragazze che frequentano la scuola hanno realizzato in occasione della giornata contro l'omotrasfobia, circa quattro anni fa: sull'arcobaleno, come si vede nella foto in apertura, troneggiava una croce celtica nera.

"Abbiamo subito collaborato con la preside per rimuovere i simboli fascisti davanti alla scuola, proprio a partire da quello all'interno del territorio scolastico: in meno di due ore, l'arcobaleno era già stato fatto tornare come nuovo – ha continuato a spiegare – Ora ci impegneremo a coprire anche quelli esterni".

"Heil Hitler 88", "Talenti nera", "Talenti ripudia i neg*i", "di Roma la meglio gioventù", "Antifa merda": queste le scritte sui muri lasciate durante la notte, insieme alla croce celtica del murale. Trovare i responsabili, però, sembra impossibile: le telecamere di sorveglianza sono presenti, ma non funzionano.

I precedenti

"Non si erano mai verificati episodi di questo tipo, è la prima volta he ci ritroviamo così tante scritte davanti e, soprattutto, dentro alla scuola – ha continuato Sara – È capitato che alcune associazioni venissero a volantinare davanti ai cancelli, ma non c'era mai stato un attacco così violento prima d'ora".

Anche se, ha ricordato poi, lo scorso febbraio era stato affisso uno striscione (nella foto in basso) per il Giorno del ricordo, in memoria delle foibe, che recitava: "10 febbraio: i camerati sono fieri del vostro eroismo".