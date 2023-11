Entra nudo in un palazzo del Pigneto, semina il panico e tenta di fare irruzione a casa di una trans Completamente nudo, con addosso solo una maglietta e in mano un ombrello, distrugge vasi, finestre, vetri, fioriere, imbratta muri, scale e pavimenti con il suo sangue.

Un uomo fa irruzione in un palazzo in via De Agostini al Pigneto, Roma. È completamente nudo, addosso ha solo una maglietta e in mano ha un ombrello, che agita in continuazione. In evidente stato di agitazione, distrugge vasi, finestre, vetri, fioriere, imbratta muri, scale e pavimenti con il suo sangue. Suona e bussa più volte alle porte dei condomini. L'uomo sarebbe un italiano, riporta l'agenzia AdnKronos. Alcuni lo sentono parlare da solo, dice cose a sfondo religioso, sul diluvio universale e su Dio.

Il rifiuto di una trans brasiliana ha scatenato la sua ira

Lo fermano i carabinieri, chiamati sul posto dai condomini terrorizzati. Immobilizzato subito, l'uomo viene portato via e poi accompagnato al pronto soccorso per medicare le ferite che si era inferto da solo.

Sempre stando a quanto riporta l'agenzia AdnKronos, l'obiettivo dell'uomo sarebbe stato quello di entrare all'interno dell'appartamento di una transessuale brasiliana e sarebbe stato il rifiuto di lei a scatenare la sua ira. Si tratterebbe di un italiano di circa 40 anni. Dopo aver subito il rifiuto della trans, avrebbe cominciato a compiere atti di autolesionismo e avrebbe cominciato a seminare il panico all'interno del palazzo.

L'uomo bloccato dai carabinieri e portato in pronto soccorso

Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Cinecittà, della compagnia di Roma Casilina e del Nucleo Radiomobile, che stanno indagando per chiarire la dinamica dei fatti. Come detto, l'uomo è stato bloccato e poi accompagnato al pronto soccorso, data la ferita profonda al braccio che si era fatto da solo. Nessuno all'interno dell'edificio è rimasto ferito.