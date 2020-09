Entra al Burger King di Ostia Lido, viale Paolo Orlando. Ha il volto coperto da una mascherina chirurgica e un cappellino gli copre la testa. Armato di un grosso coltello da cucina minaccia la cassiera del fast food e si fa consegnare tutto l'incasso di giornata. È successo ieri, lunedì 28 settembre, poco prima delle 23. Dopo la rapina l'uomo è riuscito a scappare a piedi. Nessuno è rimasto ferito, ma i clienti presenti all'interno sono rimasti letteralmente terrorizzati dalla scena. Sotto shock, ma illesa anche la dipendente del ristorante. Sono intervenuti sul posto gli agenti del commissariato di Ostia. Per il momento il rapinatore non è stato ancora individuato e le indagini per risalire alla sua identità sono tuttora in corso. Non è stato quantificato, per il momento, l'importo rubato dal malvivente. Come detto, è riuscito a scappare a piedi con tutti i soldi prelevati dalle casse del locale (che si trova accanto alla stazione Lido Centro).

Termini, 62enne rapinato mentre cammina in strada

In via Marsala, la via che costeggia la stazione Termini, un uomo di 62enne è stato rapinato mentre camminava. I responsabili sono due cittadini stranieri, uno originario della Libia e l'altro del Maroco. Entrambi sono stati arrestati dalle forze dell'ordine. Stando a quanto ricostruito dai poliziotti, i due hanno aggredito e rubato il portafogli al signore. Dopo la denuncia da parte della vittima, che fortunatamente non ha riportato ferite per la rapina, hanno indagato gli agenti del commissariato Viminale. Hanno rintracciato i due malviventi, risultati entrambi con diversi precedenti alle spalle, e li hanno arrestati.