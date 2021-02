"Sicuramente alle prossime elezioni non voterò Virginia Raggi. A me piacerebbe diventare sindaco di Roma, sono pronto a farlo, ma non dipende solo da me. La mia non è una battaglia personale". Così il presidente della commissione Mobilità di Roma Capitale, Enrico Stefàno, Movimento 5 Stelle, nel corso di un'intervista rilasciata questa mattina al Morning Show di Radio Globo. "Vorrei votare per un'idea di città che al momento non è emersa. Uno dei problemi delle elezioni a Roma è la personalizzazione del voto come fosse un referendum sulla persona. È necessario prendere in considerazione i veri problemi della Capitale e in questo momento di crisi è fondamentale capire come, da qui a dieci anni, la Capitale possa evolversi", ha aggiunto Stefàno.

Solo due giorni fa il consigliere grillino ha polemizzato con la sindaca Raggi sulla vicenda di via La Spezia. Un progetto che prevede la realizzazione di due piste ciclabili ha determinato il cambio della circolazione veicolare in quella via e questo, sostengono alcuni comitati di quartiere, ha determinato traffico in tilt in tutta la zona. Dopo un sopralluogo la sindaca Raggi ha dato ragione ai cittadini e ha detto che il progetto verrà ripensato: "Siamo andati a verificare personalmente e ci siamo resi conto che la nuova viabilità non regge i flussi di vetture e ha bisogno di alcune correzioni. Siamo quindi pronti a rivedere l'intero progetto". Con questa mossa la sindaca, ha dichiarato Stefàno, "ha perso mesi e mesi di lavoro pur di non perdere qualche voto".

Le richieste dei consiglieri de Il Piano di Roma

Insieme ad altri consiglieri del Movimento 5 Stelle il presidente della Commissione Mobilità ha creato un gruppo di discussione sul futuro del Movimento romano e in vista delle prossime amministrative. Insieme ai colleghi Iorio, Terranova, Agnello e Sturni ha sempre criticato la sindaca Raggi per la scelta di ricandidarsi senza passare per una discussione condivisa con gli iscritti. In secondo luogo, secondo loro, dovrebbe essere valutata l'ipotesi di individuare un candidato comune con il Partito democratico sulla base di un'alleanza programmatica. In un'intervista rilasciata a Fanpage.it avevano evidenziato la necessità di trovare "un candidato sindaco "di alto livello istituzionale e al di sopra delle parti per una consiliatura costituente".

Raggi accelera la campagna elettorale: nasce Comitato per Virginia

Comitato per Virginia. Avanti con CoRA GGIo". Questo lo slogan scelto per la campagna elettorale della sindaca. Il simbolo potrebbe essere utilizzato sia se il Movimento 5 Stelle confermasse il suo totale appoggio all'attuale prima cittadina, sia se Virginia Raggi fosse costretta a correre da sola, con il Movimento alleato ufficialmente con il Partito democratico. Per il momento, dopo l'esplicito via libera di Beppe Grillo al ‘Raggi bis', questa seconda ipotesi sembrerebbe poco praticabile. Ma non si sa mai.