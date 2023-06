Enorme nido di api estratto dalle mura di un appartamento, centomila insetti tra i tubi “Si tratta del più grande mai estratto da mura domestiche”, spiega Andrea Lunerti, naturalista e zoologo che ha effettuato l’intervento a Castelnuovo di Porto, Roma.

Un record assoluto a Castelnuovo di Porto, provincia di Roma. Un enorme nido di api è stato trovato dalle mura di un appartamento: "Si tratta del più grande mai estratto da mura domestiche", spiega Andrea Lunerti, naturalista e zoologo che ha effettuato l'intervento, postando un video sulla sua pagina Facebook.

Stando a quanto riporta l'esperto, circa 100mila api vivevano a cassa della signora Alessia da circa cinque anni, "e avevano costruito un nido davvero spettacolare con favi di oltre 130 centimetri". Ma la zia di 93 anni non riusciva più a raccogliere la salvia nel suo giardino, tante erano le api che svolazzavano e così ha chiesto l'intervento di Lunerti. "Ci sono volute 3 ore di fatica, dolore e determinazione per portarle in salvo come desideravano le tre donne occupanti dello stabile e presto verranno a farle visita al Rifugio del Lupo".

Il Rifugio del Lupo fa sapere: "La famiglia delle api è stata chiamata Alessia come la signora che ha voluto fortemente che venissero salvate e sta benissimo insieme a tutte le altre api che recuperiamo nei centri urbani".

Giovedì l'esperto è invece intervenuto in zona Le Rughe a Formello per liberare un contatore elettrico infestato dalle api. Prima dell'intervento, però, qualcuno ha usato un insetticida e ha ucciso circa ventimila insetti: "Stanche e spaventate dal maltempo di erano apprestate a ripararsi sotto la siepe e nel frattempo tentavano di entrare nello sportello mentre qualcuno, forse un passante dal cuore di pietra. ha pensato bene di mettere fine al viaggio di questa giovane famiglia di api,usando insetticida a distanza e provocando lo sterminio di uno degli insetti più preziosi del nostro ecosistema".