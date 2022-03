Ennesimo guasto sul trenino Roma-Lido: passeggeri furibondi occupano via Ostiense L’ennesimo guasto sulla ferrovia Roma-Lido e i passeggeri, furibondi, hanno occupato via Ostiense. Il disservizio è poi stato risolto.

A cura di Enrico Tata

L'ennesimo guasto sulla ferrovia Roma-Lido e i passeggeri, furibondi, hanno occupato via Ostiense dopo essere stati fatti scendere dal treno. I passeggeri hanno sistemato pezzi di legno e si sono messi la centro della strada non facendo passare le macchine. Intorno alle ore 14.30 Atac ha dato un aggiornamento: "Il servizio è stato riattivato nella tratta compresa tra Colombo Eur Magliana. Sospeso servizio bus sostitutivo. Il guasto è stato risolto.

L'azienda che gestisce il servizio pubblico in città e al quale compete la ferrovia intorno all'ora di pranzo ha reso noto che sulla Roma-Lido "la circolazione è interrotta sull'intera linea per guasto tecnico di sistemi esterni alla rete Atac. Il gestore dei sistemi esterni sta intervenendo. Segue aggiornamento. Attivo servizio bus Eur Magliana-Colombo".

Stando a quanto si apprende, per mettere in sicurezza i passeggeri, Atac avrebbe chiesto loro di scendere a Vitinia e li avrebbe fatti camminare su via Ostiense in attesa delle navette sostitutive.

Di seguito un post pubblicato sulla pagina Facebook del Comitato Pendolari della Roma-Lido.