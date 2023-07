Emergenza rifiuti, secondo la Cgil il servizio Ama è drammatico al centro e nelle periferie Secondo la Cgil, “l’Ama, con annunci continui, promette soluzioni miracolose ed importanti innovazioni nella raccolta ma nei fatti sembra brancolare nel buio”.

A cura di Enrico Tata

Il livello del servizio di raccolta dei rifiuti è drammatico sia in centro che nelle periferie di Roma. A dirlo, in una nota, sono il segretario della Cgil Roma e Lazio Natale Di Cola e il segretario della Fp Cgil Giancarlo Cenciarelli. "Se nel passato avevamo denunciato il forte squilibrio tra la periferia e il centro, che manteneva un aspetto più decoroso, oggi non possiamo che riconoscere all'attuale management il superamento di questo divario: il livello del disservizio è drammaticamente uguale in tutti i quartieri di Roma, dal centro alla periferia", spiegano i due sindacalisti.

Secondo Di Cola e Cenciarelli "l'Ama, con annunci continui, promette soluzioni miracolose ed importanti innovazioni nella raccolta ma nei fatti sembra brancolare nel buio, con una direzione generale assente, con lʼintera gestione aziendale nelle mani di due sole persone: il presidente del Cda, nominato da Gualtieri, e il suo consulente di fiducia".

Per la Cgil l'azienda ha fatto molti annunci, promettendo di migliorare la raccolta, ma "nella realtà, non rimane nulla di concreto. Le condizioni sono anche peggiorate. Ama vorrebbe che i suoi operatori passassero lʼestate del 2023 raccogliendo i rifiuti a mano, sotto il sole e tra i miasmi, in una situazione che ha superato qualsiasi limite della decenza. Su questo ribadiamo che i lavoratori hanno il pieno diritto di astenersi da operazioni che mettono a rischio la loro salute e sicurezza".

Come abbiamo scritto, a Roma è tornata l'emergenza rifiuti. I quartieri con le situazioni più critiche sono quelli all'interno del Municipio VI, quello delle Torri. I marciapiedi accanto ai cassonetti dei rifiuti sono diventati, in molti casi, vere e proprie discariche di ingombranti, con mobili ed elettrodomestici abbandonati su strada.