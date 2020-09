Così tanti fondi per la manutenzione degli alberi a Roma "non si erano mai visti". A dirlo è l'Assessora alle Politiche del verde, Laura Fiorini, quando sta per concludersi la procedura per l’affidamento della gara europea da 60 milioni di euro. Che si aggiungono ai 48 milioni del bando già affidato per gli interventi sul verde orizzontale (come lo sfalcio e la cura di siepi e aiuole). Quindi oltre 100 milioni di euro per il verde romano. "Per la prima volta in questa città investiamo somme mai viste per la manutenzione del verde", commenta Fiorini, "e lo facciamo dopo lo scempio causato in questo settore da Mafia Capitale".

Sessanta

Il piano si svilupperà su tre anni, in particolare venti milioni di euro all'anno. Una procedura che ha richiesto tempo. "A fronte della complessità di queste procedure otteniamo la garanzia della trasparenza nella spesa pubblica e di una maggiore tutela del patrimonio ambientale", commenta nel comunicato l'Assessora. Che poi aggiunge: "Al contrario di quanto avveniva in passato, oggi interveniamo con grandi gare europee per affidare ad aziende specializzate un servizio essenziale e strategico".

L'incessante pioggia e le forti raffiche di vento hanno messo in ginocchio la capitale nei giorni scorsi. In meno di un’ora, il 25 settembre sono stati necessari più di cinquanta interventi degli agenti della polizia locale di Roma capitale per rami e alberi caduti. E i dipendenti del Servizio Giardini del Dipartimento Tutela Ambientale sono ancora al lavoro. Da venerdì pomeriggio 5 squadre del Centro Emergenza Verde (C.E.V.), coordinate dai tecnici dipartimentali, hanno operato in tutta la città ed effettuato circa 130 interventi di riduzione del rischio.

Roma sempre più vulnerabile

Una città, quella di Roma, che si è mostrata più volte vulnerabile ai violenti nubifragi. La ricercatrice Cecilia Erba della campagna Giudizio Universale ha spiega a Fanpage che è "certamente fondamentale un ripensamento delle città". Anche l'Assessora Fiorini ne è consapevole. “Ricordo che a causa dei cambiamenti climatici in corso, negli ultimi 7 anni, la città è stata colpita da 30 eventi atmosferici estremi a seguito dei quali perdura in tutta la regione lo stato di emergenza”, spiega l’Assessora. “Eventi sempre più frequenti si susseguono in tutta Italia e richiedono un piano straordinario che a Roma stiamo attuando”.