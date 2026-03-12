Emanuela Orlandi e la Casa del Jazz, commissione scrive una lettera alla prefettura: “Informateci”

La commissione d’inchiesta sui casi di scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori ha scritto una lettera alla prefettura per i lavori alla Casa del Jazz.

Continuano gli scavi alla Casa del Jazz per cercare resti riconducibili al giudice Paolo Adinolfi ed Emanuela Orlandi: nell'ultima settimana i vigili del fuoco sono riusciti a sfondare il muro che impediva l'accesso ai cunicoli e si sono fatti largo nei corridoi. Per ora, fatta eccezione per i resti di qualche bottiglia di vetro, non sembra sia stato recuperato altro.

I lavori procederanno anche nella giornata di oggi, giovedì 12 marzo 2026. Nel frattempo, però, nella giornata di ieri il presidente della Commissione Bicamerale d'inchiesta sui casi di scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori il senatore Andrea De Priamo, ha scritto una lettere insieme all'ufficio di presidenza della bicamerale destinata al prefetto di Roma Lamberto Giannini per chiedere aggiornamenti sui lavori.

A sinistra Paolo Adinolfi, a destra Emanuela Orlandi.

La lettera dalla commissione d'inchiesta: "Aspettiamo informazioni"

La commissione bicamerale d'inchiesta ha inoltrato la lettera al prefetto Giannini. L'oggetto della comunicazione, come anticipato, sono proprio gli scavi alla Casa del Jazz. Nella comunicazione, la bicamerale, infatti, chiede di essere aggiornata sui fatti e su potenziali ritrovamenti qualora emergesse a qualsiasi livello qualche elemento utile che possa essere di interesse per la commissione stessa. Nel messaggio la commissione ha proposto alla prefettura una specie di "collaborazione istituzionale" per restare aggiornata e proseguire, da una parte i lavori e dall'altra le indagini, avendo a disposizione tutti gli elementi disponibili.

Gli scavi alla Casa del Jazz

Secondo alcuni pm, infatti, nei sotterranei della Casa del Jazz oltre ai resti del giudice Paolo Adinolfi, scomparso nel luglio del 1994, si troverebbero anche quelli di Emanuela Orlandi, scomparsa undici anni prima. A parlare per primo dell'ipotesi che sotto al centro culturale, in passato residenza di Enrico Nicoletti, considerato uno dei tesorieri della Banda della Magliana, e poi confiscata, potessero trovarsi i resti di Adinolfi, è stato Guglielmo Muntoni. L'ipotesi che vi siano anche quelli di Emanuela Orlandi sembra essere condivisa anche da altri pm che avrebbero rivelato questa possibilità direttamente al fratello della giovane, Pietro Orlandi, anni fa, prima ancora che iniziassero i nuovi lavori.