Elicottero precipita nel giardino di una casa a Casalvieri, nel Frusinate Cade un elicottero nel giardino di un’appartamento di Casalvieri, in provincia di Frosinone. Forze dell’ordine, vigili del fuoco ed ambulanze sul posto.

A cura di Redazione Roma

Un elicottero è precipitato nel pomeriggio di oggi, domenica 5 giugno, nel giardino di una casa a Casalvieri, in provincia di Frosinone. Vigili del fuoco e forze dell'ordine sul posto assieme ai sanitari del 118 per i soccorsi. L'elicottero è caduto nei pressi del bivio con la città di Arpino, nel giardino di un'abitazione privata.

Tutta da ricostruire l'esatta dinamica: l'elicottero, a quanto si apprende, avrebbe perso improvvisamente quota, finendo per impattare rovinosamente al suolo, finendo nel giardino di un'abitazione di Casalvieri, paese del Sorano in provincia di Frosinone. Dai primissimi accertamenti, pare che all'interno dell'elicottero ci fossero almeno due persone, entrambe in condizioni molto gravi; non è ancora chiaro però quante persone siano attualmente coinvolte, così come se si trovassero a bordo dell'elicottero altre persone escludendo i due feriti, così come se nel giardino di casa fossero presenti altre persone al momento dello schianto. Sul posto sono corsi immediatamente i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e il personale medico sanitario del 118 a bordo di un'ambulanza. I due feriti sono stati trasportati in un ospedale di Roma: le loro condizioni sono definitive gravissime.