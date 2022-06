Elicottero precipita in un giardino a Casalvieri: pilota e figlia feriti gravemente Sono gravi ma non rischiano di morire il pilota e sua figlia rimasti coinvolti nell’incidente con elicottero precipitato a Casalvieri.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio.

Un uomo di 65 anni e sua figlia di 38 sono rimasti gravemente feriti a seguito della caduta di un elicottero nel giardino di un'abitazione nel Comune di Casalvieri, in provincia di Frosinone. Nelle ore successive al sinistro è emerso che le condizioni di salute di entrambi sono serie, hanno riportato ferite gravi, ma fortunatamente non rischiano di morire. Soccorsi dal personale sanitario, sono stati trasportati con urgenza all'ospedale San Camillo di Roma, dove si trovano ricoverati. I fatti risalgono al pomeriggio di ieri, domenica 5 giugno, nell'ultima giornata del ponte del 2 giugno, che tante persone hanno trascorso con gite fuori porta, al mare e nelle città d'Arte. Il pilota e sua figlia, due persone del posto, prima di rimanere coinvolti nell'incidente stavano facendo una passeggiata, godendosi il panorama ciociaro dall'alto.

Elicottero cade nel Frusinate: una tragedia sfiorata

L'incidente che si è verificato ieri è stata una tragedia sfiorata, l'elicottero infatti è precipitato in un punto in cui nella zona circostante si trovano delle abitazioni, nei pressi del bivio per la città di Arpino. A salvare il padre pilota e sua figlia è stata la loro prontezza ad abbandonare in fretta il mezzo prima che, dopo l'impatto con il suolo, prendesse fuoco e dunque evitando che accadesse il peggio, ossia di morire carbonizzati. L'elicottero infatti in breve tempo è stato avvolto dalle fiamme ed è andato completamente distrutto. Alcune persone hanno notato il mezzo abbassarsi sempre di più, fino a sembrare appunto fuori controllo, e precipitare nel piazzale di una rimessa agricola. Non è chiaro cosa abbia provocato il sinistro, se si sia trattato di un problema tecnico e sono in corso gli accertamenti del caso per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Sul posto per le operazioni di soccorso sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e diverse ambulanze.