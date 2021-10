Elezioni Roma 2021, la prima proiezione: Michetti 29,8%, Gualtieri 28,5%, Raggi 20,1%, Calenda 17,4% È uscita la prima proiezione delle elezioni comunali 2021 a Roma realizzata da Tecnè per Mediaset. In base alle prime elaborazioni su seggi campione, il centrosinistra con Roberto Gualtieri ha ottenuto il 28,5%, il centrodestra con Enrico Michetti il 29,8%, il Movimento 5 Stelle con Virginia Raggi il 20,1%, mentre Azione con Carlo Calenda il 17,4%.

A cura di Natascia Grbic

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni comunali Roma 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È uscita la prima proiezione delle elezioni comunali 2021 a Roma realizzata da Tecnè per Mediaset. La copertura è del 13%, il margine di errore è del +/- 3,8%. In base alle prime elaborazioni su seggi campione, il centrosinistra con Roberto Gualtieri ha ottenuto il 28,5%, il centrodestra con Enrico Michetti il 29,8%, il Movimento 5 Stelle con Virginia Raggi il 20,1%, mentre Azione con Carlo Calenda il 17,4%. Risultati certi si avranno solo stasera, quando saranno state scrutinate le schede di tutti i municipi. Al momento, tra exit poll e instant poll, sembra che in testa ci siano il candidato del centrosinistra Roberto Gualtieri e il candidato del centrodestra Enrico Michetti.

Exit poll Roma: Michetti 29-30%, Gualtieri 26,5-30%, Raggi e Calenda 16,5-20%

Gli exit poll per le elezioni comunali a Roma realizzati per la Rai, danno il candidato sindaco per il centrosinistra Roberto Gualtieri tra il 26,5 e il 30%, il candidato del centrodestra Enrico Michetti tra il 29 e il 30%, Virginia Raggi e Carlo Calenda tra il 16,5 e il 20,5%. Non è escluso però, visti anche i risultati delle ultime tornate elettorali, che siano sottostimati i candidati di centrodestra e Movimento 5 Stelle. L'unica cosa certa, al momento, è che si andrà al ballottaggio il 17 e il 18 ottobre. Nessuno dei candidati sindaco, infatti, arriverà alla soglia del 50% necessaria per l'elezione al primo turno.

Instant poll Roma: Gualtieri 26-30%, Michetti 24-28%, Raggi e Calenda 18-22%

Gli instant poll Quorum/Youtrend realizzati per SkyTg24 danno a Roma Roberto Gualtieri tra il 26 e il 30%, seguito a poca distanza da Enrico Michetti, dato tra il 24 e il 28%. A seguire Virginia Raggi e Carlo Calenda, che si troverebbero in una forbice tra il 18 e il 22%. Gli altri candidati per la corsa al Campidoglio, sono dati invece tra il 5 e il 7%. A Roma si vota anche per il rinnovo dei quindici consigli municipali e dei relativi presidenti.