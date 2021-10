Instant poll elezioni comunali Roma 2021: Gualtieri 26-30%, Michetti 24-28% Sky Tg 24 ha diffuso i primi instant poll sulle elezioni comunali a Roma a cura di Quorum YouTrend. Secondo l’istituto di Lorenzo Pregliasco, Enrico Michetti è accreditato del 24-30 per centro, Roberto Gualtieri del 26-30 per cento, Carlo Calenda del 18-22 per cento e Virginia Raggi del 18-22 per cento.

A cura di Enrico Tata

Arrivano i primi instant poll elaborati da Quorum/YouTrend sulle elezioni comunali a Roma. Secondo l'istituto di Lorenzo Pregliasco, il candidato del centrodestra, Enrico Michetti, è accreditato del 24-28 per centro, il candidato del centrosinistra, Roberto Gualtieri, del 26-30 per cento, Carlo Calenda del 18-22 per cento e la sindaca uscente di Roma, Virginia Raggi, del 18-22 per cento. Gli instant poll sono stati diffusi su SkyTg24 nel corso dello speciale Voto Comune subito dopo la chiusura dei seggi alle ore 15. Non è ancora arrivato il dato finale sull'affluenza. Gli ultimi dati sono risalgono alle 23 di ieri sera, quando si erano recati alle urne il 36,8 per cento degli elettori.

Secondo le tendenze di La7, Enrico Michetti è accreditato del 29/30 per cento, Roberto Gualtieri del 27/28 per cento. Staccati Calenda e Raggi.

Qui gli exit poll elaborati dal consorzio Opinio per Rai.

Secondo il primo Intention poll di Tecné per Mediaset, Michetti è accreditato del 27-31% con Roberto Gualtieri anch'esso a 27-31%. Seguono Carlo Calenda (17-21%) e Virginia Raggi (16-20%).

Elezioni Roma, il 17 e il 18 ottobre il ballottaggio

E' praticamente certo che nessun candidato riuscirà a superare il 50 per cento più uno delle preferenze e quindi sarà necessario il ballottaggio. Il secondo turno si terrà domenica 17 e lunedì 18 ottobre. Gli orari saranno gli stessi: le urne saranno aperte la domenica dalle 7 alle 23 e il lunedì dalle 7 alle 15. Secondo i primi instant poll i candidati che andranno al ballottaggio sono Michetti e Gualtieri.

Dove seguiranno i risultati i candidati

La sindaca uscente di Roma, Virginia Raggi, seguirà lo spoglio al The Hive Hotel in via urbana 171. Il candidato del centrosinistra, Roberto Gualtieri, seguirà lo spoglio al suo comitato elettorale in via di Portonaccio. Il candidato del centrodestra, Enrico Michetti, seguirà lo spoglio al suo comitato in via Antonio Malfante 3. Il candidato sindaco di Anzio, Carlo Calenda, seguirà i risultati presso il suo comitato elettorale in viale Trastevere 213.