Elezioni Lazio, Tidei (Terzo Polo): “D’Amato più forte di Rocca, ma dico al Pd: bisogna crederci” “Fateci caso: Roma è piena di manifesti di Meloni e nessuno di Rocca. È un candidato che quasi nascondono. D’Amato è forte, ma bisogna crederci”, ha dichiarato a Fanpage.it Marietta Tidei, candidata nelle liste del Terzo Polo alle elezioni regionali del Lazio.

"Francesco Rocca mi sembra non scaldi i cuori di nessuno. Fateci caso: Roma è piena di manifesti di Meloni e nessuno di Rocca. È un candidato che quasi nascondono. D'Amato è forte, ma bisogna crederci", ha dichiarato a Fanpage.it Marietta Tidei, candidata nelle liste del Terzo Polo alle elezioni regionali del Lazio. Iscritta al Pd fino al 2019, è passata poi a Italia Viva.

Quali sono i risultati di cui è più fiera e gli obiettivi raggiunti in questi anni da consigliera regionale?

Ho presieduto la commissione Sviluppo economico e attività produttive e quindi menziono sicuramente tutta la parte che riguarda il sostegno alle imprese. La Regione Lazio in questi anni ha emanato moltissimi bandi, che vanno dal sostengo alle imprese femminili al microcredito per le aziende fino al pronto-cassa. Penso poi alla riforma del Testo unico del commercio, che era fermo al 1999. Un altro tema è quello relativo all'economia del mare: dall'istituzione della cabina di regia alla creazione della zona logistica semplificata, che riguarderà tutte le zone intorno ai porti di Civitavecchia, Fiumicino, Gaeta.

In questi ultimi giorni c'è stata polemica tra Rocca e D'Amato sull'idea del vostro candidato di istituire un'assessorato del Mare…

Io chiaramente sono favorevolissima, il Lazio ha una risorsa straordinaria che è proprio il mare. Abbiamo innanzitutto tre porti di interesse nazionale che sono Fiumicino, Civitavecchia e Gaeta. In questi anni abbiamo rifatto il Piano di utilizzazione degli arenili, uno strumento di programmazione molto importante al quale tutti i comuni costieri devono adeguarsi. Prevede per esempio il 50 per cento di spiagge libere e un accesso libero al mare ogni 300 metri. Abbiamo fatto tanto per la riqualificazione dei lungomare, più di 30 milioni stanziati, la lotta all'erosione costiera, la legge regionale sul turismo, l'istituzione dell'Etruria Meridionale. Insomma, queste sono tutte competenze che avrebbero ragione di essere inserite in un assessorato ad hoc.

Perché un cittadino del Lazio dovrebbe preferire il centrosinistra al centrodestra?

In primo luogo perché il centrodestra quando ha amministrato ha sfasciato finanze e sanità, creando un buco sanitario enorme che abbiamo dovuto risanare. I cittadini devono votare D'Amato perché è stato un bravo assessore alla Sanità, non solo con la lotta al Covid. Nonostante le ristrettezze dovute al commissariamento e al conseguente blocco delle assunzioni, D'Amato ha razionalizzato e non ha tagliato, abbiamo ricominciato ad assumere, 10mila stabilizzazioni non sono poche, abbiamo sbloccato un miliardo per l'edilizia sanitaria, abbiamo aumentato i Dea, e poi abbiamo elaborato un piano di sanità di prossimità con i fondi del Pnrr, che darà ospedali di comunità, case di comunità anche in territori più remoti e distanti dalle grandi strutture sanitarie. Le risorse del Pnrr, aggiungo, devono essere gestite da chi ha già dimostrato di saper gestire qualcosa e non da chi ha sfasciato i conti.

I sondaggi sembrano condannarvi alla sconfitta. L'alleanza con il Movimento 5 Stelle davvero era impossibile?

A dire che era impossibile è stato lo stesso Movimento 5 Stelle, pur mantenendo le poltrone da assessore. Questo va detto una volta per tutte: ancora ci sono due assessore che tengono la poltrona pur essendo ormai fuori dall'alleanza. Possiamo farcela anche senza 5 Stelle, abbiamo un candidato migliore rispetto a Rocca, ma bisogna crederci e questo lo dico soprattutto agli amici del Pd. Bisogna crederci un po' di più. C'è sicuramente un centrodestra forte a livello nazionale, ma non mi pare che abbiano messo in campo una proposta così forte sul pano regionale. Di questo dobbiamo essere certi e dobbiamo crederci. Come centrosinistra abbiamo messo in campo una proposta programmatica seria. A chi piange ancora per questo mancato accordo, ricordo a tutti che ai 5 Stelle è stato dato uno spazio enorme in questa amministrazione. Beh, se questo è il ringraziamento, il Pd deve evidentemente farsi qualche domanda…

Quali sono due priorità che le vengono in mente? Quali sono i primi due temi su cui intervenire?

La riduzione dei tempi delle liste d'attesa, è il tema dei temi. Nella sanità pubblica in questi anni abbiamo fatto molti passi avanti, ma la riduzione delle liste d'attesa è fondamentale. In secondo luogo occorre andare avanti con il sostegno alle imprese e fornire maggiore adeguatezza tra domanda e offerta di lavoro, quindi lavorare moltissimo sulle politiche attive del lavoro.