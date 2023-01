Elezioni Lazio, Donatella Bianchi offre vicepresidenza a D’Amato: “Non escludo accordo dopo voto” La candidata presidente della Regione Lazio del Movimento 5 Stelle, Donatella Bianchi, apre a un accordo con il Partito democratico: “Se ci troveremo, su questo come su altri punti, che in questo momento ci vedono distanti, perché non fare un accordo”.

A cura di Enrico Tata

Due settimane fa era stato il candidato del centrosinistra a proporre un ticket con Donatella Bianchi come ultimo tentativo per stringere un'alleanza con il partito di Conte in vista delle elezioni regionali del Lazio. Oggi è stata invece la candidata del Movimento 5 Stelle ad offrire la vice presidenza ad Alessio D'Amato. Ma soltanto dopo il voto. "In questo momento non mi sento di escludere nulla, se ci troveremo nel merito degli obiettivi", ha detto Bianchi, interpellata in merito a margine dell'incontro con i candidati indetto da Confcommercio Lazio.

Bianchi: "Possibile accordo con D'Amato dopo il voto"

"In Lombardia è stata fatta una scelta precisa che partiva dal programma: quindi no a nuovi impianti, riduzione progressiva di quelli esistenti e impegni per investimenti certi sullo sviluppo della raccolta differenziata. Se ci troveremo, su questo come su altri punti, che in questo momento ci vedono distanti, perché non fare un accordo. Non ho pregiudiziali nei confronti di nessuno e magari proporrò una vicepresidenza a D'Amato", ha dichiarato Bianchi.

Gli ultimi sondaggi: "Pd e M5s staccati, centrodestra in netto vantaggio"

È una proposta, quella della candidata 5 Stelle, che rischia di restare irrealizzabile dal momento che gli ultimi sondaggi vedono il centrodestra in netto vantaggio in vista della consultazione di febbraio. Il vantaggio di Rocca sarebbe ampio e, secondo gli esperti, praticamente incolmabile da D'Amato, secondo, e da Bianchi, terza con il 15/18 per cento delle preferenze. Se Movimento 5 Stelle e Partito democratico si fossero presentati insieme alle elezioni, è il parere dei sondaggisti, avrebbero potuto sfiorare il 50 per cento dei voti e contendere, quindi, la vittoria al centrodestra.