Elezioni Latina 2021: candidati sindaco, liste e quando si vota I cittadini del capoluogo pontino voteranno per eleggere il primo cittadino e i consiglieri comunali nelle giornate del 3 e 4 ottobre. Consegnate le liste da parte di tutti gli aspiranti: sono nove i candidati che corrono per la poltrona di sindaco. I favoriti sono due: il sindaco uscente Coletta per il centrosinistra e l’ex sindaco Zaccheo, candidato del centrodestra. In caso di ballottaggio si tornerà alle urne il 17 e 18 ottobre.

A cura di Luca Ferrero

Il verdetto al termine della consegna delle liste: in nove hanno presentato la loro candidatura a sindaco di Latina, in vista delle elezioni amministrative che si terranno nelle giornate del 3 e 4 ottobre. I cittadini si recheranno alle urne per l'elezione del primo cittadino e per il rinnovo del consiglio comunale. Nella storica roccaforte della destra laziale, il candidato civico Damiano Colletta aveva vinto le amministrative del 2016 sfruttando la voglia di cambiamento di migliaia di cittadini. Con il sostegno del Partito Democratico, in questa tornata proverà a ripetere l'ottimo risultato di cinque anni fa. Il centrodestra, dopo una lunga attesa, ha deciso di affidarsi al volto storico della destra Vincenzo Zaccheo, già sindaco per due mandati. Il M5s proverà ad inserirsi in quella che sembra una sfida a due con il candidato Gianluca Bono. La competizione sarà con altri sei candidati.

I nomi dei nove candidati sindaco a Latina

In ordine alfabetico i contendenti della fascia tricolore nel capoluogo: Andrea Ambrosetti, Gianluca Bono, Antonio Bottoni, Damiano Coletta, Giuseppe Antonio Mancini,Annalisa Muzio, Sergio Sciaudone, Vincenzo Zaccheo e Nicoletta Zuliani.

Damiano Coletta

Damiano Coletta, sindaco uscente, è a capo di una coalizione di centrosinistra e conta sul supporto delle liste Latina bene comune, Per Latina 2032, Riguarda Latina e Partito Democratico. Ha goduto nelle amministrative del 2016 della spinta al cambiamento voluta da migliaia di elettori latinensi. Si ricandida, con il sostegno del PD, "per completare il fatto in questi anni".

Vincenzo Zaccheo

La candidatura di Vincenzo Zaccheo arriva dopo una lunga attesa. Il candidato del centrodestra ha il sostegno di molte sigle: Latina nel cuore, Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Udc, Cambiamo! e Vola Latina. Con alle spalle già due mandati da sindaco, si presenta per la terza volta alle elezioni amministrative. Il centrodestra punta tutto su un volto noto che tiene unita l'ampia coalizione di forze politiche.

Gianluca Bono

Gianluca Bono è il candidato del Movimento 5 Stelle. Ha scelto una campagna elettorale per limitare il consumo di carta, con un programma consultabile sui dispositivi tramite QR Code. Molto critico sull'ultima amministrazione, proverà a dare battaglia.

Annalisa Muzio

Si presenta con due liste Annalisa Muzio, candidata di Fare Latina con il sostegno anche del Partito Liberale Europeo. Si identifica con un "terzo polo" dalla base civica. Nei punti cardine del programma la semplificazione amministrativa e lo sviluppo del litorale.

Antonio Bottoni

Il candidato Antonio Bottoni concorre con il sostegno di tre liste: Siamo Latina, Fiamma Tricolore e Legalità e Sicurezza. Il dipendente del Ministero dell'Interno, prossimo alla pensione, presenta un programma dal titolo simile al Pnrrr del governo: il Piano Latinense di Ripresa, Resilienza e Ripartenza per la Rinascita.

Nicoletta Zuliani

Con una sola lista che porta il suo nome, Nicoletta Zuliani ha ricevuto il sostegno del leader di Azione Carlo Calenda. L'ex dem ha scelto la via dell'autonomia, puntando su consulenti ed esperti.

Andrea Ambrosetti

Andrea Ambrosetti è il candidato del Partito Comunista Italiano.

Sergio Sciaudone

Sergio Sciaudone ritenta dopo dieci anni la corsa per la fascia tricolore con la lista Solidarietà Sociale.

Giuseppe Antonio Mancini

È arrivata all'ultimo momento anche la candidatura del civico Giuseppe Antonio Mancini, che aveva già partecipato alla corsa per la fascia tricolore nella scorsa tornata elettorale.