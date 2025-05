Elezioni a Fonte Nuova 2025, i risultati definitivi: Umberto Falcioni è il nuovo sindaco

video suggerito

A cura di Enrico Tata

Umberto Falcioni

Sono chiusi i seggi a Fonte Nuova, provincia di Roma, per le elezioni comunali 2025. Il nuovo sindaco è Umberto Falcioni, candidato del centrodestra, che ha sconfitto già al primo turno lo sfidante Giorgio Bertozzi. Lo scrutinio è ancora in corso, ma le percentuali delle prime sezioni vedono Falcioni in netto vantaggio sul suo avversario. L'affluenza definitiva alle urne è stata del 47,33%.

Con oltre 32mila abitanti, Fonte Nuova è il comune più popoloso del Lazio in cui si vota per l'elezione del sindaco.

I risultati delle elezioni a Fonte Nuova: affluenza al 47,33%

L'affluenza definitiva, fatta registrare alle 15 di lunedì 26 maggio, è stata a Fonte Nuova del 47.33% contro il 46,95% delle precedenti elezioni. In dettaglio hanno votato in questa tornata elettorale 11.632 elettori. Alle 23 di domenica il dato dell'affluenza era del 36,9%, contro il dato medio del Lazio del 47,43%.

Complessivamente, nei nove Comuni del Lazio chiamati oggi alle urne, l'affluenza definitiva è pari al 61,08% degli aventi diritto al voto. Dato leggermente inferiore alle precedenti elezioni comunali, quando si sono recati alle urne il 61,55% degli elettori.

Umberto Falcioni vince le elezioni comunali a Fonte Nuova

Umberto Falcioni, candidato del centrodestra, è il nuovo sindaco di Fonte Nuova. È lo stesso Falcioni ad annunciare il risultato sui social: "I dati che arrivano dai seggi, seppur non ancora definitivi, sono ormai inequivocabili: la nostra città ha scelto e con grande emozione posso annunciare di essere stato eletto Sindaco di Fonte Nuova. Una soddisfazione immensa, frutto del lavoro di squadra, di una campagna intensa, pulita e appassionata.Ringrazio di cuore tutti i cittadini che hanno riposto in me la loro fiducia. Un pensiero va anche al mio avversario, Giorgio Bertozzi, che mi ha chiamato per congratularsi: un gesto di grande correttezza e rispetto istituzionale che ho molto apprezzato.Da oggi comincia un nuovo cammino, con senso di responsabilità e spirito di servizio".