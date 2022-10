Elena Del Rosario Cardenas scomparsa dal Pigneto, l’appello: “Chi l’ha vista chiami il 112” Elena Del Rosario Cardenas ha 57 anni è alta 1 metro e 55 centimetri ed è scomparsa dal Pigneto il 19 ottobre 2022. Chiunque l’abbia vista chiami il 112.

A cura di Alessia Rabbai

Elena Del Rosario Cardenas scomparsa dal Pigneto

Elena Del Rosario Cardenas è scomparsa dal Pigneto a Roma mercoledì 19 ottobre 2022. Cinquantasette anni, di lei non si hanno più notizie da quasi dieci giorni. È uscita di casa allontanandosi a piedi e non è più rientrata. I famigliari non vedendola tornare si sono preoccupati e ne hanno denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine, che hanno avviato le ricerche. Sono giornate d'apprensione per chi la vuole bene e la sta cercando. La speranza dei suoi cari è che stia bene e che torni presto a casa. A pubblicare l'appello Penelope Onlus, l'associazione nazionale delle famiglie e degli amici delle persone scomparse.

L'identikit di Elena Cardenas

Elena Del Rosario Cardenas è alta 1 metro e 55 centimetri, di corporatura piccola. Da attenzionare nelle ricerche la zona del Pigneto, che abitualmente frequentava, ma anche la stazione Termini e l'area circostante, dove potrebbe trovarsi. Le forze dell'ordine hanno esteso le ricerche in tutta la Capitale. Chiediamo ai lettori di fare particolarmente attenzione e se dovessero vedere una donna che corrisponde alle foto di Elena, di contattare immediatamente le forze dell'ordine per segnalarlo al Numero Unico delle Emergenze 112 o al numero di Pronto Penelope 3396514799.