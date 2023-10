Edoardo scomparso a 17 anni dal Testaccio, l’appello della madre: “Aiutateci a trovarlo” Edoardo Camilli, 17 anni, è scomparso da venerdì. L’appello della madre: “Aiutateci a trovarlo”. Il giovane stava raggiungendo Ponte Mammolo dal Testaccio.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Ore di apprensione a Roma, nel quartiere di Testaccio: Edoardo Camilli, 17 anni, è scomparso da venerdì 20 ottobre e la madre da allora non ha più avuto sue notizie. La donna ha così lanciato un appello sui social network, chiedendo di ritrovarlo e fornendo dettagli sul figlio: alto 1,93 metri, corporatura magra, capelli castani e occhi verdi. Come segno di riconoscimento ha un neo chiaro sulla guancia destra. L'ultimo avvistamento è avvenuto a Centocelle.

Il giorno della scomparsa, fa sapere la madre, indossava un golfino grigio chiaro con la zip e dei pantaloni della tuta neri, con tasconi laterali, nonché scarpe da ginnastica bianche con dettagli azzurri. "Aiutateci a condividere, è mio figlio", scrive la madre, pubblicando anche un numero di telefono per segnalare notizie o avvistamenti di Edoardo.

Secondo quanto spiegato dalla madre e riportato da diverse testate locali, il giovane sarebbe uscito di casa per raggiungere un amico in zona Ponte Mammolo, attorno alle 15 di venerdì. Poi, da quel momento, si sarebbero perso le tracce: l'ultimo "avvistamento" risale alle 19.30 di venerdì, quando il suo cellulare è risultato agganciato in zona Centocelle, prima di spegnersi. La famiglia si è rivolta ai carabinieri dell'Aventino, che stanno coordinando le indagini.