Ecco la prima ondata di caldo africano, nel weekend oltre 30 gradi a Roma e nel Lazio Nel weekend a Roma le temperature saliranno per la prima volta oltre i 30 gradi nelle ore più calde delle giornate di sabato 8 e domenica 9 giugno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

È in arrivo la prima vera ondata di caldo africano dell'estate 2024. Nel weekend a Roma le temperature saliranno per la prima volta oltre i 30 gradi nelle ore più calde delle giornate di sabato 8 e domenica 9 giugno.

L'anticiclone africano, denominato Scipione dagli esperti del sito IlMeteo.it, arriverà sull'Italia a partire da giovedì 6 giugno. La sua progressiva avanzata porterà un sensibile aumento delle temperature, che arriveranno a superare i 30 gradi al centro, con picchi anche molto superiori al sud. Sarà un'ondata di caldo probabilmente breve, perché già da domenica 9 giugno la pressione comincerà a calare al Nord. Al Centro e al Sud l'alta pressione dovrebbe invece resistere almeno fino a metà della prossima settimana.

Secondo gli esperti del sito 3bMeteo.com, "già a partire da oggi la pressione tornerà gradualmente a rinforzare sul Mediterraneo centrale e sull'Italia e si aprirà una sequenza di giornate più stabili rispetto alle precedenti, con temperature in graduale aumento. Tuttavia l'estremo Sud rimarrà alle prese con una residua instabilità per l'allontanamento di un vecchio sistema frontale verso i Balcani, ma con fenomeni in graduale attenuazione. Altrove sarà la stabilità atmosferica a prevalere, con temperature che inizieranno ad aumentare un po' dappertutto".

Come anticipato, "giovedì l'anticiclone riceverà un'ulteriore spinta dalle latitudini afro-mediterranee verso nord, posizionandosi sull'Italia e aprendo una fase stabile e con temperature in aumento più marcato e dando vita alla prima vera ondata di caldo della stagione".