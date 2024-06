video suggerito

Ecco la prima allerta caldo a Roma: bollino giallo sabato 8 giugno 2024, previsti 33 gradi Il primo caldo estivo a Roma. Stando a quanto si apprende, domani il livello di allerta sarà 1 (bollino giallo). Niente a che vedere con i giorni più caldi dell'estate, quando il bollino sarà rosso e l'allerta a livello 3, ma si tratta a tutti gli effetti del primo giorno veramente caldo della stagione estiva 2024.

A cura di Enrico Tata

Allerta caldo a Roma nella giornata di domani, sabato 8 giugno. Ecco il primo vero giorno d'estate nella Capitale, come riportato dal bollettino sulle ondate di calore diramato dal Ministero della Salute. Stando a quanto si apprende, domani il livello di allerta sarà 1 (bollino giallo). Niente a che vedere con i giorni più caldi dell'estate, quando il bollino sarà rosso e l'allerta a livello 3, ma si tratta a tutti gli effetti del primo giorno veramente caldo della stagione estiva 2024. Secondo i dati del Ministero della Salute, alle 8 di mattina di sabato il termometro segnerà già 21 gradi e alle ore 14 le massime arriveranno oltre i 32 gradi, temperatura percepita a 33 gradi, più 3 rispetto a ieri e oggi. Il livello di allerta 1, bollino giallo, descrive una condizione di pre-allerta dei servizi sanitari e sociali. Bollino giallo anche a Latina e Frosinone, verde a Rieti e a Viterbo.

Per quanto riguarda la giornata di domenica, le temperature dovrebbero tornare sotto i 30 gradi e potrebbe anche verificarsi qualche debole pioggia sulla Capitale. L'inizio della prossima settimana sarà sensibilmente più fresco rispetto al weekend. Secondo gli esperti del sito IlMeteo.it, potrebbe piovere nella giornata di domenica su Toscana, Umbria, Marche e Lazio, ma si tratterà di locali e brevi rovesci. "Già nel corso del weekend l'Italia comincerà a dividersi in due: alcune zone continueranno a vivere un contesto di caldo e di bel tempo, mentre altre vedranno il ritorno dei temporali. Questo sarà il preludio ad un inizio della prossima settimana in cui la dicotomia meteorologica tra il Nord e il Sud del Paese si farà ancora più marcata", spiegano i meteorologi.