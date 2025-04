Ecco la nuova Casina del Salvi: caffetteria e aula studio con vista mozzafiato sul Colosseo

video suggerito

A cura di Enrico Tata

Un'aula studio con caffetteria a pochi passi dal Colosseo a Roma. Ha aperto al pubblico la Casina del Salvi, che si trova nel cuore del Parco archeologico del Celio. Uno spazio che è stato restituito alla città dopo i lavori di restauro: ci sono una caffetteria e una sala studio con wi-fi e postazioni per la ricarica dei dispositivi. "La storica palazzina ottocentesca torna a essere luogo di incontro, sosta e studio, con ambienti rinnovati, pienamente accessibili, affacciati su uno dei panorami più suggestivi della città. Un tassello importante nel progetto di recupero del Parco e nel disegno della Nuova Passeggiata Archeologica, per una Roma sempre più accogliente, inclusiva e aperta alla cultura", informa la Sovrintendenza Capitolina.

"Vieni a scoprire la Casina del Salvi: un luogo sospeso tra storia e bellezza, dove prendersi il tempo di vivere Roma con occhi nuovi", l'invito della Sovrintendenza. L’aula studio e la caffetteria sono aperti tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00.

Il sindaco Gualtieri: "Casina Salvi un'oasi calma nel centro di Roma"

"L'Aula sarà aperta gratuitamente agli studenti 7 giorni su 7 dalle 9 alle 19. Siamo in uno dei luoghi più belli del mondo, al centro della città eppure sembra di stare in un luogo bucolico, nella calma, nel verde e tra le rovine di Roma Antica", ha commentato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, nel corso dell'inaugurazione.

"Da oggi se qualcuno dovesse chiedere che cos'è la bellezza lo si può portare qui, in un'area che prima era off limits. Dalla fine dell'Ottocento questo posto meraviglioso non è mai decollato. Anche in origine doveva essere una caffetteria ma decennio dopo decennio è stato abbandonato. Oggi, di fatto, è una vera e propria prima inaugurazione di uno spazio unico al centro della città, in cui portiamo funzioni private, come la caffetteria, e pubbliche, un'aula studio con 40 posti e wifi. Dovete venire a studiare qui perché concilia, con suo affaccio sul Colosseo e l'area del Palatino", ha dichiarato l'assessore capitolino alla Cultura, Massimiliano Smeriglio.

La Casina del Salvi: storia e origine

La Casina del Salvi fu costruita nel 1835, a ridosso dei resti del tempio del Divo Claudio. La ‘Casina' fu realizzata per volere di papa Gregorio XVI (1831-1846), per ampliare e abbellire la passeggiata archeologica del Celio. L'edificio prende il nome dal suo progettista, l’architetto Gaspare Salvi, che si ispirò funzionalmente alla coffee-house del Pincio disegnata dal Valadier.