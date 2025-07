Eccezionale intervento al San Scolastica di Cassino: rimosso raro tumore a un’85enne in mezz’ora

Il team che si è occupato dell’operazione.

Eccezionale operazione nel Frusinate, all'ospedale Santa Scolastica di Cassino, dove una paziente di 85 anni è stata sottoposta a un intervento mininvasivo, eseguito con tecnologia laser di ultima generazione di rimozione, di un tumore. L'intervento è durato mezz'ora circa ed è stato eseguito senza anestesia, il recupero completo dell'autonomia è avvenuto in 12 ore e dopo tre giorni appena di degenza l'ottantacinquenne è riuscita a tornare a casa senza complicanze.

L'operazione straordinaria a Cassino: cosa è successo

L'anziana, una donna di 85 anni, è stata sottoposta a un intervento mininvasivo, eseguito con tecnologia laser di ultima generazione e senza ricorrere alla chirurgia tradizionale, dalla durata totale di 30 minuti per eliminare un raro tumore benigno, un amartoma lipomatoso, della grandezza di due centimetri.

L'intervento è stato svolto attraverso una procedura rapida, estremamente precisa e a basso impatto. Nonostante si trattasse di un tumore benigno, comportava alla paziente un'importante difficoltà respiratoria, compromettendo una buona qualità della vita, ostruendole completamente il bronco principale sinistro, causandole una grave riduzione della ventilazione e frequenti episodi di polmoniti subostruttive.

L'operazione al Santa Scolastica di Cassino

L'operazione, come hanno fatto sapere dalla Asl di Frosinone, è stata svolta in sedazione profonda, quindi senza necessità di anestesia, con ablazione e fotocoagulazione con laser Med YAP e rimozione con pinza bioptica. "Si tratta, nello specifico, di una procedura che utilizza il calore del laser per rimuovere materiale da una superficie e bruciare il tessuto, controllando il sanguinamento", precisano.

L’intervento è stato eseguito dalla UOS Endoscopia Bronchiale e Pneumologia Interventistica, diretta dal dottro Filippo Di Ruzza, della UOC Pneumologia della Asl di Frosinone del dottor Bruno Macciocchi che hanno lavorato in sinergia con l’equipe della dottoressa Manuela Callegaro per l’assistenza anestesiologica (presenti nella foto in apertura).

"Un lavoro di squadra che conferma lo sforzo dei nostri reparti e del nostro servizio sanitario capace di rispondere con tempestività e precisione a patologie complesse, garantendo risultati straordinari e un recupero rapido anche per i pazienti con patologie complesse rare – ha detto il dottor Macciocchi – L’impiego di tecnologie avanzate e l’approccio multidisciplinare dimostrano l’impegno costante dell’Azienda Sanitaria di Frosinone nell’offrire cure all’avanguardia”.