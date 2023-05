È Rebecca Biscetti la ragazza di 21 anni morta su via Nomentana in un incidente È Rebecca Biscetti la giovane di 21 anni morta in un incidente stradale su via Nomentana lo scorso venerdì. È la cinquantasettesima vittima della strada dall’inizio del 2023 a Roma.

A cura di Redazione Roma

È Rebecca Biscetti la vittima del tragico incidente avvenuto nella serata dello scorso venerdì su via Nomentana Bis a Tor Lupara, nell'hinterland Nord-Est della Capitale. La ragazza di 21 anni, è rimasta uccisa dopo essere rimasta coinvolta in un oschianto con altre due auto. Si trovava al volante della sua Mini Cooper al rientro a casa in zona Colleverde, dopo una serata fuori con gli amici, quando all'altezza di una rotatoria si è scontrata con una Volkswagen Golf e una Mercedes Classe C. Nell'impatto violentissimo, è rimasta gravemente ferita, estratta dalle lamiere della vettura, è stata trasportata d'urgenza al vicino ospedale Sant'Andrea. Arrivata in codice rosso purtroppo a nulla sono serviti gli sforzi dei medici: è morta poco dopo il ricovero. Nello schianto i conducenti delle altre due auto sono rimasti feriti: in codice rosso non sono però in pericolo di vita.

Rebecca aveva frequentato il liceo classico Aristofane del Tufello, per poi iscriversi alla Sapienza seguendo Scienze della Comunicazione. Studiava e si dava da fare per mantenersi agli studi, tra ripetizioni e un lavoro da animatrice presso il Circolo il Panda su via Nomentana. Una ragazza solare e impegnata, la descrivono gli amici e i compagni di studi.

Sale a 57 il bilancio dei morti sulle strade di Roma nel 2023

Sull'incidente è stato aperto un fascicolo dalla Polizia Stradale del distaccamento di Settebagni, i cui agenti sono intervenuti per i rilievi del caso. A essere stato determinante potrebbe essere state le condizioni dell'asfalto reso sdrucciolevole dalla pioggia caduta per tutta la serata. L'incidente in cui ha perso la vita Rebecca Biscetti è avvenuto a poche centinaia di metri dal punto dove il 27 gennaio hanno perso la vita cinque ragazzi di Fonte Nuova, Valerio Di Paolo, Alessio Guerrieri, Simone Ramazzotti, Giulia Sclavo e Flavia Troisi. Con l'incidente di venerdì sera – arrivato a poche ore dallo schianto su via Bufalotta dove ha perso la vita un centauro – sono 57 le vittime sulla strada a Roma dall'inizio del 2023. Una strage quasi quotidiana a cui è impossibile abituarsi.