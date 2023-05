Guidonia, scontro fra tre auto sulla Nomentana: morta una ragazza di 21 anni È rimasta intrappolata nelle lamiere dell’automobile dopo l’incidente su via Nomentana Bis con altre due auto: una ragazza di 20 anni è stata trasferita in codice rosso al pronto soccorso, dove è morta dopo l’arrivo.

A cura di Beatrice Tominic

È accaduto nella serata di ieri, venerdì 19 maggio 2023 alle porte di Roma: nel Comune di Guidonia Montecelio, ad una trentina di chilometri dalla capitale, si è verificato un incidente fra tre automobili. Sul posto, non appena accorti dell'incidente, è stata allertata la Sala Operativa dei vigili del fuoco che ha immediatamente inviato una squadra, la 10 A, insieme al Carro Fiamma, mezzo specializzato per il soccorso quando avvengono incidenti stradali. Lo schianto fra i tre mezzi coinvolti si è verificato lungo la via Nomentana Bis all'altezza della rotatoria di Tor Lupara dove, alle 22.30, si sono precipitati i soccorsi. Ma per una ragazza di 21 anni, rimasta intrappolata nella sua automobile, non c'è stato nulla da fare: è morta dopo essere stata trasportata in ospedale.

L'arrivo dei soccorsi, morta una ragazza di 21 anni

Non appena arrivati sul luogo del sinistro, i vigili del fuoco hanno iniziato le operazioni di soccorso: una ragazza di venti anni che si trovava a bordo di una delle automobili coinvolte è rimasta incastrata nell'abitacolo. I pompieri, utilizzando il gruppo olio dinamico da taglio, hanno estratto la giovane dalle lamiere dell'abitacolo e l'hanno affidata alle cure dei soccorritori del 118. Gli operatori del personale sanitario l'hanno trasportata d'urgenza al pronto soccorso: le lesioni riportate sono state giudicate da medici e infermieri con un codice rosso. Poco dopo l'arrivo in ospedale le sue condizioni sono peggiorate e la ragazza ha perso la vita. Sul posto, oltre a vigili del fuoco e 118, anche gli agenti della polizia di Stato.

L'incidente di gennaio a Fonte Nuova

L'incidente si è verificato a meno di un chilometro da quello in cui, lo scorso gennaio, hanno perso la vita cinque ragazzi. Il primo, avvenuto all'interno del Comune di Fonte Nuova, si è verificato nella sera del 23 gennaio: i sei giovanissimi coinvolti si trovavano all'interno di una Fiat Cinquecento, cinque di loro hanno perso la vita. Nello schianto dell'automobile, quattro di loro sono morti sul colpo: si tratta di Valerio Di Paolo, Alessio Guerrieri, Simone Ramazzotti e di Flavia Troisi. La quinta, Giulia Sclavo, ha perso la vita la mattina successiva, all'ospedale Umberto I.