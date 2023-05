Incidente via della Bufalotta, morto un motociclista 73enne: chiuso un tratto del viadotto Gronchi Il centauro ha perso il controllo della motocicletta, è andato a sbattere contro il guardrail e si è schiantato sull’asfalto: morto sul colpo. Viadotto Gronchi chiuso da via delle Vigne Nuove in direzione Bufalotta.

Stava procedendo lungo il Viadotto Gronchi all'altezza di via della Bufalotta, quando ha perso il controllo della sua moto, un mezzo BMW e si è schiantato contro l'asfalto: è avvenuto oggi pomeriggio, verso le ore 16.30. Secondo le prime informazioni, si è trattato di un incidente autonomo: nessun altro mezzo è rimasto coinvolto nel sinistro. Per il centauro in sella alla moto non c'è stato niente da fare: l'uomo, un settantatreenne, è morto dopo l'arrivo dei soccorso.

Sul posto, non appena allertati, sono immediatamente arrivati gli agenti del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale per provvedere ad effettuare i rilievi del caso e cercare di ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.

La ricostruzione dell'incidente

Sul luogo dell'incidente sono ancora in corso i rilievi da parte delle pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale. Secondo quanto ricostruito fino a questo momento, il centauro stava procedendo lungo il Viadotto Gronchi quando ha perso il controllo della moto. Prima si sarebbe schiantato contro il guardrail, poi sull'asfalto. Oltre agli agenti, in breve tempo hanno raggiunto il luogo dell'incidente anche gli operatori del personale sanitario del 118 che hanno trasportato il settantatreenne d'urgenza in ospedale. Poco dopo l'arrivo nella struttura ospedaliera, però, ha perso la vita a causa delle lesioni riportate nell'incidente.

Chiuso un tratto del viadotto Gronchi: code verso via della Bufalotta

Ancora in corso le indagini per cercare di chiarire con esattezza quanto accaduto nel pomeriggio di oggi. Per proseguire i rilievi e mettere in sicurezza la zona, a seguito del sinistro, una parte del Viadotto Gronchi è stata chiusa alla circolazione: è il tratto da via delle Vigne Nuove in direzione Bufalotta.