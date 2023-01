È morto Eugenio Pini, avvocato storico di poliziotti e carabinieri. Funerali martedì a Roma È morto a 53 anni l’avvocato Eugenio Pini. I funerali si terranno martedì 24 gennaio presso la chiesa di San Saba, in piazza Gian Lorenzo Bernini, a Roma.

A cura di Nico Falco

È morto all'età di 53 anni Eugenio Pini, punto di riferimento per le associazioni contro il bullismo e avvocato storico di carabinieri e poliziotti, che negli anni aveva seguito, tra gli altri, i casi Cucchi, Narducci, Omerovic e quello di Sissy Trovato Mazza. Il legale, fa sapere la famiglia, si è spento nel pomeriggio del 21 gennaio per un male incurabile.

La camera ardente sarà allestita nel Campus Biomedico di Roma, dove il 53enne era ricoverato, e sarà aperta a partire dalle ore 9.00 di martedì 24 gennaio 2023. Le esequie si terranno martedì 24 gennaio alle ore 12.00 presso la chiesa di San Saba, in piazza Gian Lorenzo Bernini. Pini lascia la moglie, Marion Kristine Verdi, medico chirurgo anestesista presso il Policlinico Umberto I, e tre figli.

Tra i tanti incarichi assunti dall'avvocato, quello di difensore di Francesco Tedesco, il carabiniere che con le sue dichiarazioni ha fatto luce sul pestaggio di Stefano Cucchi, e, più di recente, quello di legale di Andrea Pellegrini, l'assistente capo della Polizia di Stato inito agli arresti domiciliari con l'accusa di tortura dopo l'inchiesta della procura di Roma sul caso di Hasib Omerovic.

Nuova Difesa: "Pini porto sicuro per forze dell'ordine"

"La morte dell’avvocato Eugenio Pini ci lascia sgomenti – commentano Celestino D'Angeli e Patrizia Massimini, vertici dell'associazione Nuova Difesa – con lui avevamo avviato anni fa il progetto Nuova Difesa con il quale abbiamo offerto supporto e tutela legale agli appartenenti alle forze dell’ordine. Per loro l’avvocato Pini era un porto sicuro, oggi abbiamo perso un faro importante nella nostra associazione. Non abbandoneremo mai il progetto che lui ha tanto appoggiato e proveremo giorno dopo giorno a portare a termine il progetto che abbiamo inseguito. Lo dobbiamo a lui a tutti i poliziotti e carabinieri che in questi anni ha difeso e che lui chiamava i suoi “ragazzi”. Nuova Difesa si stringe alla moglie e ai figli dell’avvocato Pini".