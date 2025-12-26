È il maestro di difesa personale Giuliano Falcioni il motociclista morto a Natale sull’Aurelia

Il motociclista morto ieri in un incidente su via Aurelia è il 49enne Giuliano Falcioni. Maestro di difesa personale, era una persona molto nota e stimata.

È Giuliano Falcioni il motociclista di 49 anni morto nella mattina di ieri in un incidente sull'Aurelia. L'uomo era molto noto a Ladispoli ma anche a Roma per il suo lavoro di insegnante di kickboxing e difesa personale. Falcioni aveva anche avviato un progetto con il comune di Ladispoli per insegnare autodifesa nelle scuole e alle persone con disabilità. Persona stimata, ha perso la vita proprio la mattina di Natale, mentre raggiungendo la famiglia per passare insieme quella che sarebbe dovuta essere una giornata di festa.

"Ci hai insegnato a difenderci, ma soprattutto a credere in noi stessi – il messaggio di cordoglio di ‘Difesa personale Ladispoli‘ – Con il tuo modo unico sapevi far sorridere e, allo stesso tempo, essere un grande maestro. Avevi ancora tanto da insegnarci, tanto da trasmetterci con la tua passione. Ora non sei più davanti a noi, ma sentiremo la tua presenza in ogni lezione, in ogni movimento fatto come ci hai insegnato, in ogni sguardo di chi continua il tuo percorso. Tu resti con noi, nei tuoi ragazzi e in tutto quello che ci hai lasciato. Non ti dimenticheremo mai. Ti vogliamo bene, maestro".

L'incidente costato la vita a Giuliano Falcioni è avvenuto al chilometro 12 della via Aurelia, in direzione Roma. Secondo una prima ricostruzione, il 49enne ha perso il controllo della sua moto andandosi a schiantare contro un guardrail: non ci sono altri mezzi coinvolti, si tratterebbe di un sinistro autonomo. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale del Gruppo Aurelio per i rilievi, e gli operatori sanitari del 118 che purtroppo non hanno potuto fare nulla per l'uomo, deceduto sul colpo a causa del violento schianto.