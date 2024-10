video suggerito

È Fabrizio Mollo il 26enne scomparso da Cerveteri e travolto da un treno a Ladispoli Era scomparso da Cerveteri e i famigliari avevano lanciato un appello per ritrovarlo. Ma è morto investito da un treno a Ladispoli. Si chiamava Fabrizio Mollo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

177 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fabrizio Mollo morto a Ladispoli

Si chiamava Fabrizio Mollo il ragazzo travolto da un treno e morto a Ladispoli, sul litorale Nord della provincia di Roma nel pomeriggio di ieri, giovedì 18 ottobre. Ventisei anni, Fabrizio viveva a Cerveteri, una cittadina a pochi chilometri di distanza da dove sono accaduti i drammatici fatti, che hanno portato alla sua scomparsa. Nelle scorse ore il fratello Maurizio ha pubblicato un appello sui social network, per chiedere a chiuque avesse visto Fabrizio, di contattare le forze dell'ordine o i famigliari e segnalarne l'avvistamento". I suoi cari infatti ne avevano denunciato la scomparsa, carabinieri e polizia lo stavano cercando.

Fabrizio Mollo travolto da un treno a Ladispoli

"Ci è arrivata la notizia peggiore che potesse arrivarci: la persona che nella giornata di ieri è stata investita dal Frecciabianca tra Ladispoli e Marina di Cerveteri, è purtroppo mio fratello Fabrizio. Io ringrazio di cuore tutti quelli che hanno condiviso il post per le ricerche, i giornalisti e i comitati per le persone scomparse – scrive Maurizio in un post pubblicato su Facebook – Senza l'aiuto e la solidarietà di tutti, non avremmo mai saputo cosa gli fosse successo. Voglio svegliarmi da questo incubo, era ancora un ragazzino e non doveva andare così".

Fabrizio Mollo era scomparso da Cerveteri

Fabrizio Mollo è uscito di casa a Cerveteri e da quel momento i famigliari non hanno più avuto sue notizie, non sono riusciti a mettersi in contatto con lui. "Non risponde al cellulare, e ha lasciato a casa soldi e documenti – è l'appello del fratello Maurizio – Qualora qualcuno lo avesse visto è pregato di chiamarci. Ogni aiuto è prezioso, noi siamo disperati". Poi la notizia del ritrovamento del suo corpo, la vicenda è terminata con il più drammatico degli esiti.