È Claudio Misseri il ragazzo morto nell'incidente a Tivoli: aveva 21 anni e faceva il bassista Lo scontro frontale nella notte tra giovedì e venerdì vicino Tivoli. L'auto guidata dal ragazzo si è scontrata con una Nissan Juke condotta da un 36enne che stava andando in ospedale dalla moglie che aveva appena partorito.

A cura di Natascia Grbic

Si chiamava Claudio Misseri il giovane di 21 anni morto nella notte tra giovedì e venerdì in un tragico incidente stradale avvenuto in via Maremmana Inferiore, vicino Tivoli. Il ragazzo, che si trovava in macchina con un'amica, stava tornado a casa dopo essere stato a un concerto a Roma, quando al chilometro 2 si è scontrato con una Nissan Juke guidata da un uomo di 36 anni che stava andando in ospedale dalla moglie che aveva appena partorito. Per Claudio Misseri, purtroppo, non c'è stato nulla da fare: il 21enne è deceduto poco dopo il ricovero all'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli. Ferita, ma non in pericolo di vita l'amica, così come l'altro automobilista, ricoverato in ospedale per le ferite riportate.

Sull'incidente indagano i carabinieri della compagnia di Tivoli. Dai primi rilievi è emerso che lo scontro è stato frontale, quindi una delle due auto deve aver invaso l'opposto senso di marcia. Da capire se sia stata la Nissan Juke guidata dal 36enne, oppure la Mini Cooper a bordo della quale viaggiava Claudio Misseri.

Claudio Misseri aveva una passione profonda: la musica rock. Suonava il basso, e prendeva lezioni tutte le settimane da tre anni e mezzo alla JP Vocal Studio Academy, che lo ha voluto ricordare con un messaggio. "L'intera accademia si unisce al dolore della famiglia per la perdita di Claudio, un nostro caro allievo. La sua dedizione e il suo spirito vivace hanno arricchito la nostra comunità e lasciato un segno indelebile in tutti noi. In questo momento di grande tristezza, desideriamo esprimere le nostre più sentite condoglianze e far sapere alla famiglia che Claudio sarà sempre ricordato con affetto e ammirazione. La sua memoria vivrà nei cuori di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. Suona da lassù…".

A esprimere cordoglio per la morte del giovane, anche l'Accademia Beats. "Tutto il Beats Generation esprime il suo dolore per la prematura scomparsa di Claudio Misseri, 21 anni. A Claudio volevamo bene e l’abbiamo visto crescere. Un pensiero va alla famiglia e alle altre persone coinvolte in questo tragico incidente. Continueremo a volerti bene Claudio e rimarrai per sempre nei nostri cuori. Che la terra ti sia lieve".