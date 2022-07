E a Roma arriva, immancabile, il gelato gusto ‘Joya’ dedicato a Dybala Una gelateria, ma scommettiamo che ne seguiranno a breve altre, ha inventato un nuovo gusto per celebrare il calciatore argentino: si chiama ‘Joya’, come il soprannome di Dybala.

A cura di Enrico Tata

A Roma arriva il gusto di gelato dedicato al nuovo acquisto giallorosso, l'attaccante Paulo Dybala. L'arrivo del numero 21 della Roma è stato festeggiato con una cerimonia in grande stile al Palazzo della Civiltà Italiana all'Eur, con migliaia di tifosi romanisti entusiasti per il colpo di mercato. Una gelateria, ma scommettiamo che ne seguiranno a breve altre, ha inventato un nuovo gusto per celebrare il calciatore argentino: si chiama ‘Joya', come il soprannome di Dybala. Questi gli ingredienti: mango variegato con amarena e lamponi. Giallorosso, ovviamente.

Ad inventare questo gusto sono state le Gelaterie Mamò. La reazione dei clienti è stata molto positiva, come ha raccontato uno dei gestori a Dolcegiornale.it: "Siamo assediati al telefono e in negozio: tutti vogliono "il gusto di Dybala". Noi, che abbiamo vinto tantissimi premi, siamo ambasciatori del gelato nel mondo e abbiamo inaugurato un laboratorio centralizzato al Pigneto in cui teniamo corsi, non volevamo lavorarci più di tanto. Ma ci sono tantissimi clienti, anche nuovi, che vengono qui da noi proprio per quel gusto".

Lo scorso anno il gelato ‘Special One'

Lo scorso anno, quando fu annunciato Josè Mourinho come nuovo allenatore della Roma, una gelateria annunciò il nuovo gusto ‘Special One', in onore del tecnico portoghese. Agrumi e cioccolato bianco, il gusto inventato per Mourinho. Lo stesso allenatore commentò sotto il post della gelateria romana: "Mi piacerebbero mango e fragola, si può fare?". "Certo mister, appena viene a Roma siamo lieti di farglielo provare, ti aspettiamo con ansia", la risposta della gelateria.