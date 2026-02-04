Due settimane senza Elia Rosa scomparso da Tormarancia, la mamma: “Torna, ti cerchiamo ovunque”

Elia Rosa

Sono due settimane che Elia Rosa manca da casa e i famigliari sono molto preoccupati. Sua mamma gli ha rivolto un appello sui social network: "Elia ti prego torna a casa, non abbiamo tue notizie da quattordici interminabili giorni e siamo molto preoccupati per te. Dove sei? Ti stiamo cercando dappertutto. Torna a casa, risolveremo insieme qualsiasi problema tu abbia, come abbiamo sempre fatto. Non ti lasceremo mai da solo. Questa tua lontananza è troppo lunga, fa molto male a tutti noi e sono sicura anche a te.

Torna, ti prego, o almeno facci sapere che stai bene. Io continuo ad aspettarti dietro ai vetri, sperando di vederti arrivare da un momento all'altro, non farmi aspettare ancora tanto…Ti prego, torna da noi. Mamma". Poi rivolgendosi agli utenti, la mamma di Elia rinnova l'appello: "Aiutateci a ritrovarlo, vi prego!". Elia Rosa lavora come operaio a Risorse per Roma e si occupa dei giardini pubblici comunali nelle zone di Colombo e Grottaperfetta. Molto amato dai colleghi e dedito al suo lavoro, sta però attraversando un momento molto difficile della sua vita.

Ricerche finora senza esito

Elia Rosa si è allontanato dalla sua abitazione il 20 gennaio scorso e dal quel momento non si sono più avute sue notizie. I famigliari ne hanno denunciato la scomparsa al Commissariato Colombo e si procede come allontanamento volontario. Le varie segnalazioni di avvistamento arrivate sono state tutte verificate e hanno purtroppo dato esito negativo. A cercarlo sono anche i volontari di Penelope Lazio, anche i colleghi di lavoro hanno partecipato alle ricerche. Purtroppo, le attività non hanno dato finora l’esito sperato.

L'identikit di Elia Rosa

Elia Rosa ha trentatré anni, è alto 1,72 metri e pesa 60 chili, ha una corporatura magra. Ha capelli di colore castano chiaro e occhi verdi. Come segno di riconoscimento ha una cicatrice all'altezza del cuore ed è un portatore di pacemaker. Al momento della scomparsa indossava una giacca Adidas rossa con strisce nere sulle spalle con stemma calcistico "Benfica" con un'aquila come quella in foto; pantaloni neri scarpe da ginnastica nere e zaino nero/grigio.

Elia potrebbe trovarsi ovunque, forse si è spostato da Tormarancia, ma le zone in cui prestare particolare attenzione sono i parchi comunali di via Grottaperfetta e Cristoforo Colombo/San Paolo. Chiunque abbia informazioni è pregato di chiamare il Numero Unico delle Emergenze 112 o Pronto Penelope al 339 6514799. Qualunque dettaglio potrebbe rivelarsi utile a ritrovarlo.