Due anziani muoiono soli in casa a Tivoli e Guidonia: li ritrovano dopo dieci giorni Dramma della solitudine a Tivoli e Guidonia Montecelio, dove due anziani sono morti soli in casa e i loro cadaveri sono stati trovati dopo oltre una settimana.

Due anziani sono morti soli in casa in due Comuni in provincia di Roma e i loro cadaveri sono stati trovati martedì scorso 23 agosto, dopo circa dieci giorni. Due drammi della solitudine, che si aggiungono a quelli già avvenuti nei mesi scorsi tra il territorio della Capitale e la sua Area metropolitana. Anziani che, rimasti soli per scelta, senza famiglia o da essa lontani, si congedano da questo mondo senza fare rumore e a volte capita che nessuno se ne accorga. È stato questo il caso di due persone che nei giorni scorsi sono decedute all'interno delle loro case. Gli amici non vedendoli più e senza riuscire a mettersi in contatto con loro, si sono preoccupati e, non ricevendo risposta alle chiamate, hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

Due anziani morti soli a Tivoli e Guidonia

Il primo episodio è avvenuto a Tivoli, dove un'insegnante di scuola elementare in pensione, è stata trovata morta all'interno della sua abitazione. Poche ore dopo i soccorritori hanno ricevuto la richiesta d'intervento per un pensionato di sessantasei anni, che è stato deceduto in casa nella frazione Albuccione di Guidonia Montecelio. In entrambi i casi ad intervenire sono stati carabinieri, vigili del fuoco e polizia locale, che sono entrati negli appartamenti. I soccorritori per entrare all'interno delle abitazioni hanno dovuto aprire le porte e hanno trovato i corpi senza vita dei due anziani. Dagli accertamenti svolti sulle salme sembra che i decessi siano riconducibili a cause naturali.

Gli anziani morti soli in casa

Sono diversi gli episodi accaduti di recente di anziani morti soli in casa. I motivi della loro solitudine sono diversi ed ogni caso è a sé. Uno di questi risale allo scorso 28 luglio sempre a Tivoli, dove un ottantatreenne è morto lungo la strada di casa, mentre rientrava dopo essere andato a ritirare la pensione. Il suo cadavere è stato trovato dal proprietario della casa di campagna in cui abitava in via dei Tigli. Da quanto ricostruito avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe caduto senza riuscire ad alzarsi in autonomia ed è morto di stenti.