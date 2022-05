Due amiche litigano furiosamente, una investe l’atra con la macchina: “Aiuto, voleva uccidermi” La responsabile, una quarantenne, è stata fermata dai carabinieri e dovrà rispondere della grave accusa di tentato omicidio.

A cura di Enrico Tata

Due amiche litigano furiosamente, si affrontano faccia a faccia, gridano, si insultano a vicenda, vola qualche spinta e anche qualche schiaffo. Una delle due fa finta di andarsene, sale in macchina, mette in moto, ma invece di andare via, torna indietro e investe l'amica, una ragazza di 35 anni, davanti al portone di un palazzo di via Manfredonia al Quarticciolo. "Voleva uccidermi", ha raccontato ai soccorritori la vittima, che ha riportato diverse fratture ed ha sbattuto con violenza la testa sull'asfalto. Soccorsa dai sanitari del 118, è stata ricoverata in ospedale. Le sue ferite sono gravi, ma non è in pericolo di vita.

La ricostruzione dei fatti: prima la lite furibonda, poi tenta di investire la rivale

Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, dopo avere investito la rivale, la donna ha tentato di scappare a bordo dell'automobile. Un passante che ha assistito alla scena, però, ha chiamato immediatamente il 112 e le pattuglie del Nucleo Radiomobile sono riuscite in pochi minuti a bloccare la responsabile. Quest'ultima, tra l'altro, durante la tentata fuga è andata a sbattere contro un muretto e lo ha buttato giù. I militari l'hanno sorpresa all'esterno dell'automobile, sconvolta, fuori di sé, praticamente in stato di shock e circondata da alcuni passanti. Fortunatamente illesa, la donna, una quarantenne, è stata fermata dai carabinieri e dovrà rispondere della grave accusa di tentato omicidio. Secondo gli investigatori, la lite con la rivale è scoppiata per motivi legati alla gelosia, ma le indagini sul movente sono ancora in corso. Decisiva sarà la testimonianza della vittima.