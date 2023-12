Dubbi sulla splendida foto del Gianicolo scattata da Carlo Verdone: “Non l’hai fatta tu!” La replica di Carlo Verdone su Facebook: “Incredibile pensare che siccome sembra un dipinto deve essere un dipinto per forza. Vabbè puntualizzazioni da social…”.

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una splendida fotografia del Gianicolo a Roma. Uno scatto da cartolina realizzato da Carlo Verdone e pubblicato su Facebook. Ma qualcuno ha messo in dubbio l'autenticità dell'immagine e sostiene che si tratti di un dipinto.

La replica di Verdone: "È una fotografia, non un dipinto"

La replica del regista e attore romano è arrivata a stretto giro, sempre su Facebook: "Quindi io avrei raccontato la mia prima mattinata basandomi su un quadro! Scusate ma mi dite che soddisfazione c'è a fotografare un dipinto del Gianicolo? Fosse stato un Bacon …Tra sette scatti ho scelto la foto che come angolazione mi sembrava la più giusta. Le ho scaricate sul PC e ho fotografato lo scatto col cellulare. Potete vedere le righine dello schermo se l'allargate. Incredibile pensare che siccome sembra un dipinto deve essere un dipinto per forza. Vabbè puntualizzazioni da social …Un abbraccio".

Lo scatto su Facebook: "Questa mattina i colori erano di altri tempi"

Insomma, polemica chiusa. Resta la fotografia, davvero splendida. "Sono salito al Gianicolo. Questo silenzio assoluto e questi colori autunnali mi hanno riportato alla mia infanzia quando Roma non era così caotica e disordinata: oggi mi sono riappacificato con la mia città che tanto amo e tanto non riesco più ad identificare", aveva scritto Verdone sui social per descrivere lo scatto.

Leggi anche Lite tra auto al semaforo di Ponte Milvio, scontro e duello tra macchine contromano

"Questa mattina i colori erano quasi di altri tempi. I ricordi tornavano chiari in quell'atmosfera così pacata e gentile. Mi sono detto di scattare al volo prima che arrivasse qualcuno: a Roma il silenzio esiste solo per un attimo", ha aggiunto ancora il regista. Come noto, Verdone abita a Monteverde Vecchio, un quartiere vicinissimo al Gianicolo.