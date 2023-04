Droga una ragazza per sfregiarla con l’acido: era una vendetta perché non voleva prostituirsi L’uomo è stato arrestato e portato in carcere. La ragazza era monitorata dagli agenti della Squadra Mobile, che hanno fatto irruzione nell’appartamento quando hanno capito che era stata drogata.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Le ha squarciato le gomme della macchina, dopodiché è arrivato a narcotizzarla con un farmaco per renderla incosciente e sfigurarla con l'acida: un uomo di Frosinone è stato arrestato questa mattina dagli agenti della Squadra Mobile con l'accusa di tentata estorsione ai danni di una sua connazionale, che voleva costringere a prostituirsi. L'arrestato, originario della Romania ma residente da diverso tempo a Frosinone, è stato arrestato: avrebbe agito con l'aiuto di una complice, che ha drogato la bevanda della vittima.

Le indagini sono partite a febbraio, quando la ragazza ha deciso di andare in commissariato e denunciare le angherie del suo aguzzino. Gli investigatori hanno cominciato a monitorare la ragazza e ad ascoltare le sue conversazioni, in modo da raccogliere elementi utili per procedere all'arresto dell'uomo. Questa mattina, quando hanno capito che l'aveva drogata e la stava per sfregiare con l'acido, hanno fatto irruzione nell'appartamento.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, a drogare la ragazza sarebbe stata una complice dell'uomo. La giovane aveva sete, e le hanno dato una bevanda con dentro delle gocce di narcotico, che le hanno fatto perdere i sensi. Secondo l'ipotesi degli investigatori, era un piano dell'arrestato, che sarebbe dovuto arrivare nell'appartamento poco dopo per sfregiarla.

La ragazza è stata portata in ospedale, mentre il farmaco è stato sequestrato. Dalle analisi è emerso che nella bevanda era stato messo un potente narcotico per tramortirla e renderle impossibile ogni reazione.

Il procuratore della Repubblica Antonio Guerriero ha sottolineato oggi "l'encomiabile attività svolta dalla Squadra Mobile della Questura di Frosinone che con notevoli capacità professionali riusciva ad evitare gravissime conseguenze alla vittima grazie ad un notevole intuito investigativo ed elaborate tecniche di indagine".