Droga ed estorsioni, 8 persone arrestate a Latina: colpito il clan Di Silvio-Travali Oggi sono state arrestate 8 persone, alcune delle quali appartenenti al clan Di Silvio- Travali, per reati di spaccio, lesioni e estorsioni, tutto con l’aggravante di metodo mafioso.

A cura di Beatrice Tominic

Foto d’archivio

Le indagini svolte dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Latina si sono concluse oggi con 8 arresti ai danni di persone gravemente iniziate per reati in materia di stupefacenti, di lesioni personali e di estorsione tentata aggravata dal metodo mafioso. Dallo spaccio dei palazzoni di via Pier Luigi Nervi, infatti, i militari, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, sarebbero riusciti a ricostruire anche altre due vicende, aggiungendo l'aggravante per metodo mafioso.

Arrestati esponenti del clan Di Silvio- Travali

Nel primo caso, è scattata la misura cautelare nei confronti di Maria Grazia Di Silvio relativa alla tentata estorsione ai danni del distributore di benzina in via Epitaffio a Latina "con l'aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art.416 bis c.p. e in particolare della forza di intimidazione conseguente all'appartenenza alla famiglia Di Silvio-Travali."

Anche nel secondo caso il Giudice per le Indagini Preliminari ha riconosciuto l'aggravante prevista dall'art.416 bis.1 c.p.: stavolta l'arresto è scattato per Angelo Travali. Secondo i nuovi elementi raccolti a seguito della riapertura delle indagini, infatti, per gli inquirenti sarebbe lui il mandante della gambizzazione di Marco Urbani, avvenuta il 20 agosto del 2014 a Latina, dove la vittima lavorava in tabaccheria.

Lo spaccio nei palazzoni

Le indagini, iniziate nel mese di gennaio 2021 e terminate nel luglio dello stesso anno, si sono articolate con servizi di osservazione, indagini classiche e attività di intercettazioni e rappresentano l'approfondimento di un filone collegato al procedimento inerente lo spaccio organizzato di stupefacenti nel quartiere di Nuova Latina, nei "palazzoni" di Via Pier Luigi Nervi, che aveva riguardato il ruolo ricoperto nella zona dalle figure dei fratelli Angelo e Salvatore Travali.

Secondo il Gip, lo spaccio degli stupefacenti sarebbe avvenuto in un'ampia zona verde con molti percorsi pedonali e due strade di accesso in cui si trova un immobile oggetto di occupazione abusiva: l'undicesimo piano di quel palazzo, sopraelevato e con ampia visuale dell'esterno, avrebbe consentito il facile controllo della zona e l'individuazione degli estranei presenti nell'area, forze dell'ordine comprese.

L'esecuzione delle ordinanze cautelari emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Roma è arrivata su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma il Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina coadiuvato nella fase esecutiva dal Raggruppamento Aeromobili Carabinieri di Pratica di Mare e dal Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria e la Squadra Mobile della Questura di Latina.