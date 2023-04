Dove è stato girato ‘Ti spedisco in convento 3’, la location del reality si trova a Roma A partire da oggi, domenica 9 aprile, sarà possibile seguire su Discovery di Real Time le puntate di ‘Ti spedisco in convento 3’, il reality ambientato a Villa San Giovanni, nel cuore di Roma.

A cura di Natascia Grbic

Il convento di Villa San Giovanni a Roma

È partita la terza edizione di ‘Ti spedisco in convento‘, reality in onda su Discovery a partire da oggi, domenica 9 aprile. Le avventure delle cinque protagoniste saranno disponibile sul canale Real Time, con la prima visione fissata alle 21.10 di questa sera. La location della terza stagione si trova a Roma, e più precisamente nel convento di Villa San Giovanni, un'oasi di verde accanto a Villa Doria Pamphili a pochi chilometri da piazza San Pietro.

Il convento di Villa San Giovanni

‘Ti spedisco in convento 3' racconterà la quotidianità di cinque ragazze abituate ad avere tutto nella vita. Cresciute in mezzo agli agi e abituate al lusso, c'è una cosa a cui sono allergiche: il lavoro. Amano divertirsi, fare aperitivi e shopping, andare a ballare e divertirsi. Non sanno che sono state spedite in un convento: convinte di partecipare a un altro reality, si troveranno invece a Villa San Giovanni sotto la tutela delle suore. Compito delle religiose, sarà ‘raddrizzarle' e far capire loro che nella vita non sempre tutto si ottiene con facilità.

La nuova edizione di ‘Ti spedisco in convento 3′ è stata girata a Roma, nel convento di Villa San Giovanni. L'edificio si trova in una zona molto bella della capitale, vicino l'area verde di Villa Pamphili, ed è gestito dalle Suore di San Giovanni Battista. Nel loro sito si legge che perseguono "l’insegnamento del Sant’Alfonso Maria Fusco, si adoperano a rendere l’ambiente sereno e familiare e a trasmettere i valori cristiani attraverso l’accoglienza e l’ospitalità"."

Dove si trova Villa San Giovanni, il nuovo convento del reality su Realtime

Come detto, la location di ‘Ti spedisco in convento 3‘ si trova al centro di Roma, nei pressi di Villa Pamphili, a pochi chilometri dal Vaticano e da piazza San Pietro. Alla zona si arriva facilmente scendendo alla fermata della linea A Cornelia.

L’esterno di Villa San Giovanni

Il luogo è pieno di strutture religiose proprio per la sua vicinanza alla Santa Sede: sono tanti i religiosi e i fedeli che durante l'anno cercano strutture di accoglienza proprio in questa zona per andare a visitare il Vaticano e seguire le messe celebrate dal Papa.

Il giardino di Villa San Giovanni

Com'è fatto il convento di Villa San Giovanni a Roma

Il convento di Villa San Giovanni a Roma è una struttura completamente immersa nel verde, con un grande giardino curato nei minimi dettagli, palme e fontane. Al suo interno un lungo corridoio con ampie vetrate e impreziosito da piante accoglie l'arrivo degli ospiti fino alla sala comune e alle camere da letto.

L’interno di Villa San Giovanni

I giardini sono molto grandi, dotati di tavolini all'aperto per chi voglia godersi il sole sorseggiando un caffè o leggendo un libro. È probabile che molte di queste aree saranno viste nel corso di questa terza stagione di ‘Ti lascio in convento': non è inoltre escluso che vengano apportate delle modifiche per accogliere e supportare il set televisivo.