Dopo il divieto, il Campidoglio ci ripensa: autorizzati manifesti per la legalizzazione della cannabis Il Comune di Roma ha autorizzato le affissioni per la campagna del 5×1000 di Meglio Legale, l’associazione per la legalizzazione della cannabis.

A cura di Natascia Grbic

Il Comune di Roma ha approvato le affissioni pubbliche dei manifesti per la campagna di Meglio Legale, l'associazione che si batte per la legalizzazione della cannabis. Inizialmente erano state vietate "a seguito di valutazioni d'ufficio" da parte del direttore del Dipartimento Sviluppo economico e attività produttive. Una decisione per la quale Meglio Legale aveva dichiarato che si sarebbe rivolta al Tribunale amministrativo regionale.

"Siamo soddisfatti e speriamo che questa campagna sia un'occasione per l'apertura di un dibattuto pubblico anche nella Capitale – ha dichiarato Antonella Soldo, coordinatrice della campagna – Ringraziamo molto Monica Lucarelli, assessora sicurezza, attività produttive e pari opportunità di Roma Capitale, e Michela Cicculli, consigliera Roma Capitale per averci aiutate a chiarire la situazione e ad assicurare la campagna anche nella Capitale".

"Siamo intervenuti con una nota di richiesta chiarimenti che ha portato a un'opportuna riconsiderazione amministrativa – hanno dichiarato i consiglieri Michela Cicculli e Alessandro Luparelli del gruppo Sinistra Civica Ecologista – L'autorizzazione all'affissione su impianti di proprietà e gestione comunale è pienamente legittima perché la campagna di ‘Meglio Legale' ha il diritto di trovare spazio di visibilità, non è discriminatoria, non è violenta e non è contraria ad alcun regolamento, oltre a promuovere il dialogo democratico e l'esercizio delle funzioni referendarie".

"Non è ammissibile alcuna discriminazione in base ai contenuti, i manifesti della campagna potranno stare sugli impianti comunali in base al principio di parità del diritto di espressione. Riguardo al merito della questione, in una mozione depositata in Campidoglio abbiamo già espresso le nostre posizioni contro il proibizionismo che aumenta produzione e traffico di stupefacenti, sollecitando un serio impegno da parte del Parlamento italiano affinché si liberalizzi definitivamente la cannabis, in sintonia con la volontà di tanti cittadini italiani, per un approccio concreto e non più ideologico a una questione così rilevante".