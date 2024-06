Dopo il concerto al Colosseo il ‘gladiatore’ Russell Crowe bissa con due date a teatro a Roma

video suggerito

A cura di Enrico Tata

Dopo il concerto del 23 giugno al Tempio di Venere, nel parco archeologico del Colosseo, Russell Crowe ha in programma altre due date a Roma. Il ‘gladiatore' del famosissimo film di Ridley Scott si esibirà anche il 26 e il 27 giugno al Forum Theatre di piazza Euclide. I biglietti sono in vendita sul circuito Ticketone.

Il contesto del teatro Euclide è ovviamente più intimo rispetto alla location accanto all'Anfiteatro Flavio. La sala, infatti, permetterà di vivere l'esperienza a pochi passi dal palco, in un rapporto quasi diretto con l'attore e la sua band. La forza di un travolgente concerto rock, si legge nel comunicato di presentazione, si riversa nella sala non solo con suoni e luci, ma attraverso la tecnologia di “videomapping” che annulla le pareti del teatro, creando suggestioni proiettate in sequenze mozzafiato.

La formula del concerto è lo stesso che Crowe porta nel mondo da anni: “Indoor Garden Party” è una festa, quasi un ritrovo tra amici, per fare musica, bere una birra e scambiare quattro chiacchiere, accompagnato dalla band “The Gentlemen Barbers”. I rapporti tra i membri del gruppo risalgono a 30 anni fa: David Kelly (batteria) e Stewart Kirwan (tromba) erano membri dei Thirty Odd Foot of Grunts, oltre a suonare con Crowe in “The Ordinary Fear of God”, che includeva Stuart Hunter (piano) e Chris Kamzelas (chitarra). James Haselwood (basso) si è inserito perfettamente all'interno della band che vede anche le splendide voci di Stacey Fletcher, Susie Ahern e Britney Theriot.

“Ho sempre avuto un'attrazione nei confronti dell'Italia è un qualcosa che ho sempre percepito per tutta la mia vita. Da adulto, tornando in Italia, mi sono reso conto di quanto fosse forte questo legame. Sono cresciuto in una casa dove si ascoltava tanta musica, era uno sfogo creativo molto importante. La musica per me è stata sempre centrale: alle superiori il mio obiettivo era fare musica. A 16 anni facevo concerti nei piccoli teatri, a 17 ho inciso il mio primo disco. Sono 35 anni che faccio cinema, ma la musica c'è da molto prima. Rivisitiamo numerosi successi della storia della musica – conclude Crowe – ridando vita a brani iconici, attraverso nuovi arrangiamenti, per regalare al pubblico un'esperienza davvero straordinaria", ha dichiarato Russell Crowe nella presentazione del tour.

Il direttore artistico del Forum Theatre, Marco Patrignani, ha commentato: "Questa è la storia di una bella amicizia e della grande passione per la Musica e il Cinema che mi lega a Russell, iniziata con il cineconcerto del film Il Gladiatore all’interno del Colosseo nel 2018 che ha portato alla realizzazione del nuovo ascensore del Colosseo, nato proprio grazie a quell’’indimenticabile evento. Averlo con noi in questa nuovissima impresa del Forum Theatre è un orgoglio, e sarà bello condividere con i suoi fans italiani e internazionali l’energia pazzesca che sprigiona questo Teatro, che siamo felici di inaugurare con un amico come lui".