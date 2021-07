Donna uccisa a coltellate sul balcone di casa a Roma: arrestato il compagno Una donna di 43 anni è stata uccisa in casa dal suo compagno, un uomo di 68 anni. Il femminicidio è avvenuto sul balcone del loro appartamento, al quinto piano di una palazzina in via Federico Guarducci, zona viale Marconi. La vittima è originaria della Colombia, come il suo compagno. Stando a quanto si apprende, sono stati alcuni passanti a lanciare l’allarme.

A cura di Enrico Tata

Una donna di 43 anni è stata uccisa in casa dal suo compagno, un uomo di 68 anni. Il femminicidio è avvenuto sul balcone del loro appartamento, al quinto piano di una palazzina in via Federico Guarducci, zona viale Marconi. La vittima è originaria della Colombia, come il suo compagno. Stando a quanto si apprende, sono stati alcuni passanti a lanciare l'allarme: hanno detto di aver sentito la donna gridare, di averla vista uscire sul balcone sporca di sangue. Là è stata seguita dall'uomo, che con forza ha provato a riportarla in casa. Poi ancora urla strazianti. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, la 43enne era già morta. Il 68enne ha confessato immediatamente e ha detto agli investigatori di averla colpita al ventre con un grosso coltello da cucina.

Indagano sul femminicidio gli agenti del commissariato San Paolo

Sulla vicenda indagano gli investigatori del commissariato di Roma San Paolo. Inutile, purtroppo, l'intervento del personale sanitario del 118, che non ha potuto fare nulla per salvare la vita alla donna. Il compagno è stato arrestato e dovrà rispondere dell'accusa di omicidio. L'arma è stata trovata e sequestrata e anche la salma della vittima verrà probabilmente sottoposta ad autopsia prima di essere riconsegnata ai famigliari per la cerimonia funebre. Resta sconosciuto, per ora, il movente di questo femminicidio. Non sono chiari, infatti, i motivi per cui l'uomo arrestato abbia aggredito e ucciso la sua compagna. Le indagini, su questo punto, continueranno nei prossimi giorni. Via Federico Guarducci è una traversa tra viale Marconi e via Oderisi da Gubbio.