Donna trovata senza vita ai piedi di un cavalcavia vicino Cassino: indagano i carabinieri Il ritrovamento del corpo lungo la superstrada Cassino – Sora – Avezzano, poco distante dall’automobile abbandonata. Sul posto i carabinieri che hanno aperto le indagini.

A cura di Beatrice Tominic

Un donna di mezza età è stata rinvenuta priva di vita ai piedi di un cavalcavia lungo la superstrada Cassino – Sora – Avezzano nella mattina di oggi, sabato 15 luglio 2023. Sul posto sono immediatamente arrivati i carabinieri della compagnia di Sora che hanno subito aperto le indagini per ricostruire le cause della morte della donna.

Oltre ai militari della stazione locale, in breve tempo, hanno raggiunto il luogo del ritrovamento del corpo anche i vigili del fuoco e gli operatori del personale sanitario del 118 che, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. Il ritrovamento del corpo è avvenuto a poca distanza dallo svincolo per Sora Nord, che porta all'ospedale Santissima Trinità, in zona Madonna della Quercia.

Le ipotesi della morte della donna

Non si conoscono le cause della morte della donna, ma sembra che sia morta alle prime ore di questa mattina: spetta ai militari fare chiarezza su quanto avvenuto.Secondo le prime informazioni raccolte, la sua automobile è stata trovata parcheggiata sul cavalcavia, in corrispondenza del punto di caduta, in direzione della struttura ospedaliera Santissima Trinità.

Si tratta di una terreno agricolo con un pagliaio e un piccolo vivaio. Per il momento, restano aperte tutte le piste. Fra le ipotesi, gli inquirenti non escludono il malore fatale (la donna stava, inoltre, viaggiando in direzione dell'ospedale). Non viene escluso neppure il gesto intenzionale: secondo le prime indagini, però, non sarebbero state rinvenute lettere, messaggi di addio o altri elementi utili a poter confermare questa possibilità.