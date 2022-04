Donna trovata morta in casa a Civitavecchia: indagato il marito, in settimana l’autopsia L’autopsia sulla salma di Inrida Roa Sierra servirà a chiarire le cause del decesso. La donna è stata trovata morta in casa in via Fratelli Cervi a Civitavecchia. Il marito è indagato.

A cura di Alessia Rabbai

Via Fratelli Cervi 25 a Civitavecchia, dov’è stata trovata la donna morta (Google Maps)

Gaetano Notargiacomo, il settantatreenne pensionato che ha trovato la compagna morta in casa è indagato. Un atto dovuto, per consentire il corretto svolgimento delle indagini condotte dalla Polizia di Stato e coordinate dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia. Martedì 5 aprile verrà conferito l'incarico per lo svolgimento dell'autopsia sulla salma di Inrida Roa Sierra, i risultati degli esami autoptici serviranno gli inquirenti a far luce sulle cause del decesso. La donna è stata trova esanime dal marito, che ha dato l'allarme. Da un primo esame effettuato sul corpo non sarebbero emersi evidenti segni di violenza. Notargiacomo in un primo momento fermato e portato in commissariato, è stato rilasciato dopo un lungo interrogatorio, perché gli indizi di prova a suo carico non sono sufficienti. La donna era seguita da un Centro di Salute Mentale.

L'indagato: "Non ho ucciso mia moglie, si è suicidata"

Gaetano Notargiacomo nell'interrogatorio durato molte ore si è dichiarato innocente ed è tornato libero: "Non sono un mostro, non ho ucciso mia moglie. Sì è tolta la vita e mi ha lasciato qui da solo" ha detto più volte agli inquirenti difendendosi. Secondo la sua versione la moglie si sarebbe tolta la vita con un sacchetto di plastica. I tagli sulle sue braccia ha spiegato di esserseli procurati per aver cercato di soccorrerla rompendo la finestra della camera per entrare, che è stata effettivamente distrutta con un martello. L'avvocato difensore Anna Maria Guerri ha chiarito che: "Nei confronti del mio assistito non è stata emessa alcuna misura di custodia cautelare".

La donna trovata morta in casa a Civitavecchia

I fatti risalgono alla mattinata di venerdì scorso, primo aprile. Erano circa le ore 10 quando il pensionato ha chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112. I poliziotti hanno raggiunto l'abitazione in via Fratelli Cervi 25 a Civitavecchia e hanno trovato al suo interno la donna senza vita. I sospetti sono ricaduti sul marito, le indagini proseguono a 360 gradi e al momento non si esclude alcuna ipotesi. La donna in passato lo aveva denunciato per maltrattamenti e vivevano separati in casa. La famiglia era seguita dagli assistenti sociali e i loro due figli minorenni erano stati allontanati.