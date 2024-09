video suggerito

Donna si suicida dal primo piano della stazione Tiburtina: trovata morta sulle scale mobili Si è suicidata lanciandosi dal primo piano della stazione Tiburtina a Roma. Si tratta di una 33enne per la quale non c'è stato nulla da fare. Sul posto la Polfer.

A cura di Alessia Rabbai

Tragedia alla stazione Tiburtina di Roma, dove una donna è morta, dopo essere precipitata dal piano superiore. L'episodio è accaduto nel primo pomeriggio di oggi, martedì scorso 24 settembre. Si tratta di una donna sulla trentina, per la quale non c'è stato nulla da fare per salvarle la vita. Secondo le informazioni apprese si trovava al piano superiore, quando è caduta per cause non note e ancora in corso d'accertamento, precipitando sulle scale mobili.

Ad assistere alla drammatica scena sono stati diversi passanti, dato che si tratta di uno scalo ferroviario e metropolitano molto frequentato, che si sono spaventati. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, sul posto è giunto il personale sanitario con l'ambulanza, una corsa a sirene spiegate. Purtroppo inutile ogni intervento di salvarle la vita, l'impatto le è stato fatale.

L'area in cui è stato trovato il cadavere è stata chiusa, per permettere gli accertamenti da parte della polizia ferroviaria. Sulla vicenda indaga la Polfer, coordinata dalla Procura della Repubblica, l'ipotesi al momento è che abbia scavalcato la ringheira e si sia lanciata volontariamente nel vuoto, nel tentativo di togliersi la vita e che dunque si sia trattato di un suicidio.

Gli agenti hanno acquisito le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza, che passeranno al vaglio per capire cosa sia successo. Terminate le verifiche sul posto, la salma della donna è stata trasferita all'Istituto di Medicina legale del Verano, per successivi ulteriori accertamenti e dove si trova a disposizione dell'Autorità giudiziaria. L'area della stazione Tiburtina precedentemente chiusa è stata poi riaperta al passaggio dei viaggiatori.