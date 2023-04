Donna si lancia dal decimo piano del Gemelli: era in ospedale per assistere il marito malato La signora, di ottant’anni, è morta sul colpo. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato, mentre gli operatori sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

A cura di Natascia Grbic

Una donna di ottant'anni si è lanciata questa mattina dal decimo piano del Policlinico Gemelli di Roma. Secondo le prime informazioni, la signora si trovava nell'ospedale per assistere il marito malato. Non ha lasciato nessun biglietto per spiegare il suo gesto. Sul posto, per i rilievi del caso, sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, mentre gli operatori sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

L'identità della signora non è stata resa nota. La tragedia è avvenuta questa mattina presto, poco dopo le 7. A quanto si apprende l'anziana è salita fino al decimo piano dell'ospedale per poi lanciarsi di sotto. Non ci sarebbero quindi dubbi che si sia trattato di un gesto volontario e non di un tragico incidente.